Тренер Эквадора: «Отмененный гол чуть не стал ударом для нашей команды»

Наставник сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал победу над Катаром (2:0) в первом матче чемпионата мира 2022:

«Я хотел бы отдать должное футболистам за их трудолюбие, упорство и самоотверженность. В самом начале матча был отменен наш гол, что могло стать ударом для команды. Но мы не остановились и проявили характер. Это был самый важный матч. Он должен придать импульс нашему выступлению на всем турнире.

Эннер Валенсия – это наш лидер. Он прошел через непростые времена, некоторые в нем сомневались, но я всегда знал, что могу положиться на него в самый ответственный момент».

Катар – Эквадор – 0:2. Дубль Эннера Валенсии. Видео голов и обзор матча