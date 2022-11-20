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20 ноября 2022, 22:30 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:43
437
0

Тренер Эквадора: «Отмененный гол чуть не стал ударом для нашей команды»

Густаво Альфаро прокомментировал победу над Катаром в первом матче ЧМ

20 ноября 2022, 22:30 | Обновлено 20 ноября 2022, 22:43
437
0
Тренер Эквадора: «Отмененный гол чуть не стал ударом для нашей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Альфаро

Наставник сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал победу над Катаром (2:0) в первом матче чемпионата мира 2022:

«Я хотел бы отдать должное футболистам за их трудолюбие, упорство и самоотверженность. В самом начале матча был отменен наш гол, что могло стать ударом для команды. Но мы не остановились и проявили характер. Это был самый важный матч. Он должен придать импульс нашему выступлению на всем турнире.

Эннер Валенсия – это наш лидер. Он прошел через непростые времена, некоторые в нем сомневались, но я всегда знал, что могу положиться на него в самый ответственный момент».

Катар – Эквадор – 0:2. Дубль Эннера Валенсии. Видео голов и обзор матча

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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Источник La Tercera
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