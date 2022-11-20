Тренер Эквадора: «Отмененный гол чуть не стал ударом для нашей команды»
Густаво Альфаро прокомментировал победу над Катаром в первом матче ЧМ
Наставник сборной Эквадора Густаво Альфаро прокомментировал победу над Катаром (2:0) в первом матче чемпионата мира 2022:
«Я хотел бы отдать должное футболистам за их трудолюбие, упорство и самоотверженность. В самом начале матча был отменен наш гол, что могло стать ударом для команды. Но мы не остановились и проявили характер. Это был самый важный матч. Он должен придать импульс нашему выступлению на всем турнире.
Эннер Валенсия – это наш лидер. Он прошел через непростые времена, некоторые в нем сомневались, но я всегда знал, что могу положиться на него в самый ответственный момент».
Катар – Эквадор – 0:2. Дубль Эннера Валенсии. Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Неоднозначный случай перед матчем «Шахтер» – «Днепр-1»
Карим получил травму на тренировке