Катар – Эквадор. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Поединок-открытие Мундиаля-2022
В воскресенье, 20 ноября, в Эль-Хауре на стадионе «Аль-Байт» состоится матч-открытие чемпионата мира 2022, в котором сборная Катара примет национальную команду Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Катар
Для «Бордовых» этот Мундиаль станет дебютным, поскольку ранее их попытки преодолеть рубеж квалификации из разу в раз не увенчались успехом. И если бы Катар не стал страной-хозяйкой, эту сборную в финальной части престижнейшего футбольного турнира мы могли увидеть очень не скоро.
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С другой стороны, сборная Катара является действующим чемпионом Азии. В 2019 году команда под руководством Феликса Санчеса Баса неожиданно стала лучшей на главном форуме континента. В финальном матче катарцам удалось победить сборную Японии со счетом 3:1. Интересно, что предыдущие участия Катара в Кубке Азии завершались в лучшем случае на стадии 1/4 финала.
Стоит отметить, что Катар является единственным дебютантом чемпионатов мира на первенстве 2022 года. Очевидно, что на своей территории Катар постарается избежать участи сборной ЮАР, которая в 2010 году стала единственной хозяйкой Мундиалей за всю историю их проведения, которая не смогла выйти из группы в плей-офф в рамках финальной стадии.
Эквадор
Сборная Эквадора всего четвертый раз в истории сыграет на чемпионате мира. Дебют «триколора» состоялся в 2002 году, когда они, как и в 2014-м, не смогли выйти из группы, а вот в 2006-м эквадорцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, что является их высшим достижением в финальных частях мундиалей.
В южноамериканском отборе на ЧМ-2022 эквадорцы удивили многих, сумев занять четвертое место и напрямую выйти на турнир в Катаре. При этом, «триколор» обошел куда более статусные команды как Чили, Парагвай и Колумбия. Нынешняя сборная Эквадора – достаточно молодая и амбициозная команда, ряд футболистов которой уже имеет опыт выступлений в солидных европейских чемпионатах, и еврокубках.
В Эквадоре в целом весьма положительно восприняли жеребьевку групповой стадии чемпионата мира, по итогам которой соперниками южноамериканцев кроме Катара станут Сенегал и Нидерланды. Первые две команды однозначно не будут явными фаворитами в борьбе с эквадорцами, а потому нас однозначно ожидает интересная борьба за вторую путевку в плей-офф. Если, конечно, Нидерланды не примутся чудить уже на столь ранней стадии соревнования…
Ориентировочные составы
Катар: Аль-Шеб – Аль-Рави, Хухи, Хассан, Ро-Ро, Ахмед, Хатем, Будиаф, Аль-Хайдос, Афиф, Али.
Эквадор: Домингес – Пресиад, Эступиньян, Торрес, Инкапиэ, Мендес, Сифуэнтес, Кайседо, Мена, Ибарра, Валенсия.
20 ноября, воскресенье
|Катар – Эквадор
|Эль-Хаур. Стадион «Аль-Байт». 18:00
|КАТАР — ЭКВАДОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:0
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