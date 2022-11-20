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Катар
20.11.2022, FT 0 : 2
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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 19:05 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:18
2565
1

Катар – Эквадор – 0:2. Дубль Эннера Валенсии. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча открытия чемпионата мира 2022

20 ноября 2022, 19:05 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:18
2565
1
Катар – Эквадор – 0:2. Дубль Эннера Валенсии. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч проходит в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», игра началась в 18:00 по киевскому времени.

Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору.

ВИДЕО. 0:1. Эннер Валенсия, 16 мин.

ВИДЕО. 0:2. Эннер Валенсия, 32 мин.

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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Источник Sport.ua
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