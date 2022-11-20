Чемпионат мира20 ноября 2022, 19:05 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:18
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Катар – Эквадор – 0:2. Дубль Эннера Валенсии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча открытия чемпионата мира 2022
20 ноября 2022, 19:05 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:18
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В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.
Матч проходит в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», игра началась в 18:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору.
ВИДЕО. 0:1. Эннер Валенсия, 16 мин.
ВИДЕО. 0:2. Эннер Валенсия, 32 мин.
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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