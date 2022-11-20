В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира 2022 в Катаре. Первым поединком мундиаля стало противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора.

Матч проходит в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», игра началась в 18:00 по киевскому времени.

Дубль Эннера Валенсии в первом тайме принес победу Эквадору.

ВИДЕО. 0:1. Эннер Валенсия, 16 мин.

ВИДЕО. 0:2. Эннер Валенсия, 32 мин.