Региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил о возможном договорном матче на старте чемпионата мира 2022:

«Катар подкупил 8 эквадорских игроков за 7,4 млн долларов за поражение в первом матче ЧМ (1:0, гол во 2-м тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь. Надеемся, что обнародование этого факта повлияет на ситуацию. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА».

Матч открытия ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора состоится 20 ноября.

