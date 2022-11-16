ЧМ-2022. Группа А: чемпионы Азии и Африки плюс Нидерланды и молодой Эквадор

Материал подготовлен при поддержке Parimatch Ukraine. Parimatch Ukraine – рожденная в Украине первая лицензионная онлайн-беттинг-компания и крупнейший инвестор в развитие украинского спорта.

Заряжай на чемпионат мира вместе с Parimatch!

Совсем скоро в Катаре начнется 22-й в истории розыгрыш чемпионата мира по футболу. Традиционно турнир стартует с поединков в группе А, представлением участников которой мы прямо сейчас и займемся…

КАТАР

Сборная Катара – единственный дебютант чемпионатов мира на первенстве 2022 года. Попасть на мундиаль «бордовым» удалось по правилу, существующему с 1934 года, когда хозяева не проходят квалификацию на турнир, а принимают в нем участие, начиная с финальной стадии. Далеко не факт, что катарцам удалось бы пройти квалификацию на чемпионат мира, если бы он проходил в другой стране, даже несмотря на то, что нынешняя команда является чемпионом Азии, впервые в истории выиграв этот турнир в 2019 году.

Очевидно, что на своей территории Катар постарается избежать участи сборной ЮАР, которая в 2010 году стала единственной хозяйкой мундиалей за всю историю их проведения, которая не смогла выйти из группы в плей-офф в рамках финальной стадии. Хотя, если опираться на рейтинг ФИФА как на минимальное мерило, дающее представление о силе команд, то выполнить задачу-минимум «бордовым» будет весьма непросто, ведь ниже них в табеле о рангах из 32 участников только два коллектива – Саудовская Аравия и Гана.

Впрочем, Катар на протяжении всего отборочного цикла старался довольно качественно подготовиться к домашнему мундиалю. В частности, «бордовые» приняли участие в Кубке Америки в 2019 году (заняли последнее место в квартете с Колумбией, Аргентиной и Парагваем), Золотом кубке КОНКАКАФ в 2021 году (дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю сборной США), а также Кубке арабских наций в 2021 году (турнир стал домашним для Катара и эта сборная финишировала в нем на третьем месте).

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Санчес Бас

Возглавляет сборную Катара 46-летний испанец Феликс Санчес Бас. Он никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, а вместо этого уже в 20 лет начал работать в структурах академии «Барселоны». В 30-летнем возрасте Санчес Бас переехал развивать футбол в Катар, где работает и по сей день. В арабской стране способности и потенциал испанца разглядели достаточно быстро, и вскоре Феликс начал свой путь от главного тренера сборной U-19 до наставника национальной команды, которую он принял под свое руководство в июле 2017 года.

Санчес Бас предпочитает, чтобы сборная Катара играла с пятью защитниками. Чаще всего базовая расстановка «бордовых» представляет собой 5-3-2, но в редких случаях может видоизменяться в сторону 3-5-2. Несмотря на то, что Феликс немало поработал в академии «Барселоны» и, как это принято говорить, успел проникнуться ДНК «блаугранас», в сборной Катара наставник не делает культа из владения мячом. Даже в поединках против заведомо более слабых оппонентов «бордовые» могут сознательно отдавать мяч сопернику, чтобы играть от его возможностей. Об играх с фаворитами и говорить нечего…

Например, в финале Кубка Азии-2019 против Японии катарцы владели мячом 41% игрового времени, но оказались значительно опаснее соперника в финальных стадиях атаки. Показатель ожидаемых голов (xG) у Катара в той игре составил 2,37 (9 ударов, из которых 3 – в створ), в то время как у японцев – всего 1,1 (12 ударов, 1 – в створ). Все это делает Катар достаточно непростым оппонентом для любого потенциального фаворита, потому как «перекрыть воздух» этой команде вряд ли получится, а вот грамотно выстроить свой футбол и – что немаловажно – реализацию, в каждом поединке в рамках финальной стадии чемпионата мира не так и просто.

Именно под руководством Феликса Санчеса Баса сборная Катара добыла свой первый трофей в истории, выиграв уже упоминавшийся Кубок Азии-2019. Для специалиста этот титул также стал первым в карьере, а потому вместе с «бордовыми» испанец пробует творить историю, как говорится, прямо здесь и сейчас. Получится ли?..

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Алмоез Али

В нынешней сборной Катара есть однозначный лидер, которым является 26-летний центрфорвард Алмоез Али. Этот футболист забил 39 мячей в 82 поединках за «бордовых», и на текущий момент занимает третье место в списке лучших бомбардиров своей сборной за всю историю. При этом, Али забил лишь на три мяча меньше, чем лучший голеадор катарцев всех времен Мансур Муфта, который завершил карьеру в 2001 году.

Алмоез Али начинал играть в футбол в Катаре, но достаточно быстро переехал в Европу, где год провел в юношеской команде бельгийского «Эйпена», а затем подписал контракт с австрийским клубом ЛАСК. Впоследствии ненадолго засветился в низшем дивизионе Испании в «Культураль Леонесе», а летом 2016 года вернулся в Катар, где и выступает поныне в рядах «Аль-Духаиля».

Очевидно, что именно на Алмоеза будет делаться ключевая ставка в атаках катарцев. Во многом благодаря его мастерству «бордовые» выиграли Кубок Азии три года назад, потому как Али на том турнире невероятно легко завоевал лидерство в бомбардирской гонке, наколотив в ворота соперников сразу 9 мячей (у ближайших преследователей в активе оказалось только по 4 гола).

Заявка

Вратари: Саад Аль-Шееб («Аль-Садд»), Мешаал Баршам («Аль-Садд»), Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»).

Защитники: Педро Мигел («Аль-Садд»), Мусааб Хидир («Аль-Садд»), Тарек Салман («Аль-Садд»), Бассам Аль-Рави («Аль-Духаиль»), Булем Хоухи («Аль-Садд»), Абделькарим Хассан («Аль-Садд»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Джассим Габер («Аль-Араби»).

Полузащитники: Али Асад («Аль-Садд»), Ассим Модибо («Аль-Духаиль»), Мохаммед Ваад («Аль-Садд»), Салем Аль-Хаджри («Аль-Садд»), Мустафа Тарек Машаал («Аль-Садд»), Карим Будьяф («Аль-Духаиль»), Абделазиз Хатим («Аль-Райян»), Исмаил Мухаммад («Аль-Духаиль»).

Нападающие: Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Ахмед Алаэльдин («Аль-Гафара»), Хассан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Халид Мунир Мазид («Аль-Вакра»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Алмоез Али («Аль-Духаиль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Духаиль»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

20 ноября

Катар – Эквадор (18:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Байт»)

25 ноября

Катар – Сенегал (15:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

29 ноября

Нидерланды – Катар (17:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Байт»)

Прогноз на групповой этап: третье место

ЭКВАДОР

Сборная Эквадора всего четвертый раз в истории сыграет на чемпионате мира. Дебют «триколора» состоялся в 2002 году, когда они, как и в 2014-м, не смогли выйти из группы, а вот в 2006-м эквадорцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, что является их высшим достижением в финальных частях мундиалей.

В южноамериканском отборе на ЧМ-2022 эквадорцы удивили многих, сумев занять четвертое место и напрямую выйти на турнир в Катаре. При этом, «триколор» обошел куда более статусные команды как Чили, Парагвай и Колумбия. Нынешняя сборная Эквадора – достаточно молодая и амбициозная команда, ряд футболистов которой уже имеет опыт выступлений в солидных европейских чемпионатах, и еврокубках.

В Эквадоре в целом весьма положительно восприняли жеребьевку групповой стадии чемпионата мира, по итогам которой соперниками южноамериканцев станут Катар, Сенегал и Нидерланды. Первые две команды однозначно не будут явными фаворитами в борьбе с эквадорцами, а потому нас однозначно ожидает интересная борьба за вторую путевку в плей-офф. Если, конечно, Нидерланды не примутся чудить уже на столь ранней стадии соревнования…

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Альфаро

Наставником сборной Эквадора является 60-летний аргентинец Густаво Альфаро. Он возглавил команду в августе 2020 года, хотя перед тем, начиная с 1992-го, работал исключительно на родине. Наивысших успехов Альфаро добился с «Арсеналом» из Саранди, с которым в 2012 году выиграл титул чемпиона Аргентины, а за пять лет до этого, в 2007-м, - Южноамериканский кубок. В начале 2019 года Альфаро позвали поработать с «Бока Хуниорс», но менее чем через год, после вылета в полуфинале Кубка Либертадорес от «Ривер Плейт», специалист был отправлен в отставку, а потому приглашение от Эквадора стало для него возможностью вновь заявить о себе во весь голос, что тренеру однозначно удалось, ведь сам приезд эквадорцев в Катар выглядит уже большим успехом для этой команды.

Приняв сборную Эквадора, Альфаро решил сделать ставку на молодых талантов, которые к тому моменту успели себя неплохо показать в молодежной сборной. Впрочем, окончательно отказываться от ветеранов аргентинец также не стал. Ныне в стане «триколор» на ключевых ролях находятся как опытные футболисты вроде Эннера Валенсии, так и довольно молодые Мойсес Кайседо и Пьеро Инкапье.

Тактически Эквадор с Альфаро во главе выглядит также весьма разнообразно. Эта команда может играть как в два опорника при номинальной схеме 4-2-3-1, так и в два форварда с классической расстановкой 4-4-2. «Триколор» не боится вести игру, но в играх против номинально более мощных оппонентов предпочитает прагматичный подход. Хотя в целом это довольно результативная команда, которая в отборе в зоне КОНМЕБОЛ забила 27 мячей – столько же, как и Аргентина, уступив лишь Бразилии, футболисты которой наколотили соперникам аж 40 голов.

Соперникам Эквадора особое внимание уделить стоит также ставке, которую Густаво Альфаро делает на прессинг. «Триколор» в южноамериканском отборе стал командой с наибольшей интенсивностью прессинга с точки зрения показателя PPDA, который оказался у эквадорцев равным 8,15. Не исключено, что против Катара и Сенегала подопечным Альфаро придется не столько прессинговать, сколько играть первым номером, а вот с Нидерландами они вполне способны сделать ставку на свою сильную сторону, и тогда европейцам придется очень несладко.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Пожалуй, лидером нынешней сборной Эквадора стоит называть не 33-летнего капитана команды Эннера Валенсию, доигрывающего карьеру в «Фенербахче», а амбициозного 21-летнего центрального хавбека Мойсеса Кайседо из «Брайтона».

Профессиональную карьеру Кайседо начинал в эквадорском клубе «Индепендьенте дель Валье», где провел всего два года в первой команде, после чего получил приглашение переехать в Англию. Мойсеса присмотрели скауты клуба АПЛ «Брайтона», который согласился заплатить за перспективного игрока 5 миллионов евро. К тому моменту Кайседо уже успел дебютировать за национальную сборную Эквадора, но «чайки» решили на сезон отпустить его в аренду в «Беерсхот», где хавбек проявил себя настолько ярко, что уже через полгода вернулся на Туманный Альбион.

Ныне Кайседо безоговорочный игрок основы «Брайтона», в рядах которого, по оценкам портала Transfermarkt, является наиболее дорогостоящим футболистом. Его контракт оценивается в 38 миллионов евро, и это при том, что свой 21-й день рождения Мойсес отметил лишь в начале ноября…

Заявка

Вратари: Александер Домингес («ЛДУ Кито»), Эрнан Галиндес («Универсидад Католика»), Мойсес Рамирес («Индепендьенте дель Валье»).

Защитники: Анхело Пресиадо («Генк»), Вильям Пачо («Антверпен»), Роберт Арболеда («Сан-Паулу»), Джексон Поросо («Труа»), Феликс Торрес («Сантос Лагуна»), Пьеро Инкапье («Байер»), Хавьер Арреага («Сиэтл Саундерс»), Первис Эступиньян («Брайтон энд Хоув Альбион»), Диего Паласиос («Лос-Анджелес»).

Полузащитники: Карлос Груэсо («Аугсбург»), Мойсес Кайседо («Брайтон энд Хоув Альбион»), Хосе Сифуэнтес («Лос-Анджелес»), Джегсон Мендес («Лос-Анджелес»), Алан Франко («Атланта Юнайтед»), Гонсало Плата («Спортинг»), Анхель Мена («Леон»), Джереми Сармиенто («Брайтон энд Хоув Альбион»), Айртон Пресьядо («Сантос Лагуна»), Ромарио Ибарра («Пачука»).

Нападающие: Эннер Валенсия («Фенербахче»), Микаэль Эстрада («Крус Асуль»), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз»), Кевин Родригес («Имбабура»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

20 ноября

Катар – Эквадор (18:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Байт»)

25 ноября

Нидерланды – Эквадор (18:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

29 ноября

Эквадор – Сенегал (17:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

Прогноз на групповой этап: второе место

СЕНЕГАЛ

До турнира в Катаре Сенегал лишь два раза выступал в финальных частях чемпионата мира. Дебют «Львов Теранги» пришелся на 2002 год, когда в Японии и Южной Корее африканская сборная добралась аж до четвертьфинала, а вот на ЧМ-2018 сенегальцы не смогли даже выйти из группы.

В Катар Сенегал едет не только как один из пяти представителей Африки, но и как сильнейшая команда этого континента, потому как в минувшем году именно «Львы Теранги» выиграли Кубок африканских наций, проходивший в Камеруне. Интересно, что в 2021-м сенегальцы в финале континентального первенства в серии пенальти обыграли сборную Египта, и ее же Сенегал смог пройти в финальном раунде квалификации АФК, не пустив на чемпионат мира в Катар, причем вновь в серии пенальти (1:0, 0:1 и 3:1 – по 11-метровым).

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиу Сиссе

Сборную Сенегала возглавляет 46-летний местный специалист Алиу Сиссе. Он является одной из легендарных личностей для сенегальского и всего африканского футбола, так как был членом и капитаном «Львов Теранги» на ЧМ-2002, когда те добрались до четвертьфинала, где лишь в дополнительное время уступили Турции. После турнира в Японии и Южной Корее Сиссе переехал в Англию, где поиграл за «Бирмингем» и «Портсмут», после чего вернулся во Францию, и там в 2009-м в рядах «Нима» завершил выступления.

Карьеру тренера Алиу Сиссе начал спустя год после завершения выступлений на футбольном поле. Он вошел в тренерский штаб малоизвестной за пределами Франции команды «Луан-Куизо», а спустя полтора года принял приглашение стать ассистентом главного тренера сборной Сенегала Амара Траоре. Так уж случилось, что того очень скоро отправили в отставку, а Сиссе предложили побыть исполняющим обязанности коуча, после чего Алиу перешел в ассистенты сперва Джозефа Кото, а затем Алена Жиресса. В марте 2015 года, когда француз покинул «Львов Теранги», именно Сиссе был утвержден полноценным главным тренером сборной Сенегала.

После того Сенегалу есть чем похвастаться на международной арене – команда Сиссе квалифицировалась на ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также в 2017 году дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций, спустя два года заняла в этом соревновании второе место, а в 2021-м стала триумфатором континентального турнира.

Интересно, что в Сенегале Алиу Сиссе получил прозвище «Эль Тактико». Считается, что этот специалист уделяет огромное внимание тактическим нюансам, тщательно готовится к поединкам, что и помогает «Львам Теранги» добиваться успехов. Сиссе очень щепетильно относится к игре в обороне, выбирает прагматичный подход и предпочитает сводить риск к минимуму. Преимущественно Сенегал действует по схемам 4-1-4-1 или 4-3-3, но в обоих случаях для наставника очень важно, как на поле себя покажет опорный полузащитник и центральная ось обороны. Именно поэтому обилия голов в поединках Сенегала вряд ли стоит ожидать, равно как и выйти в плей-офф этой команде будет весьма непросто – например, четыре года назад африканцы не смогли добыть путевку в 1/8 финала в квартете с Колумбией, Японией и Польшей. Вряд ли нынешние оппоненты «Львов Теранги» выглядят более слабыми, чем прошлые. Разве что «Эль Тактико» чем-то удивит соперников и болельщиков…

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Безоговорочной звездой № 1 в сборной Сенегала, несмотря на присутствие в составе Эдуара Менди и Калиду Кулибали из «Челси», является форвард «Баварии» Садио Мане. От его игры во многом зависит результат, которого способны добиваться сенегальцы. Если в обороне ставку можно будет делать на Менди и Кулибали, то вот в атаке чрезвычайно многое завязано на форме и скиллах Мане.

Другое дело, что само участие 30-летнего Мане в финальной части ЧМ-2022 пока находится под огромным вопросом, несмотря на то, что Алиу Сиссе включил опытного форварда в итоговую заявку на турнир. Буквально за пару недель до старта чемпионата мира Мане получил повреждение колена, из-за которого врачи «Баварии» исключили его возможность поехать в Катар.

Однако в Сенегале посчитали необходимым все-таки уцепиться за шанс для Мане. Там даже обратились к шаманам, чтобы те помогли Садио преодолеть проблемы со здоровьем, а сенегальцам – сыграть в Катаре вместе с лидером в составе. Что из этого выйдет? Увидим, но между «Баварией» и Сенегальской федерацией футбола уже назревает конфликтная ситуация, потому как в мюнхенском клубе очень не хотят, чтобы их форвардом рисковали, что может привести к рецидиву и еще более значительным срокам восстановления для Мане…

Заявка

Вратари: Эдуар Менди («Челси»), Альфред Гомис («Ренн»), Сени Дьенг (КПР).

Защитники: Калиду Кулибали («Челси»), Абду Диалло (ПСЖ), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло Туре («Милан»), Папе Абу Сиссе («Олимпиакос»), Исмаил Якобс («Монако»), Формос Менди («Булонь»).

Полузащитники: Идрисса Гeйе («Эвертон»), Шейху Куяте («Ноттингем Форест»), Нампали Менди («Лестер»), Крепин Диатта («Брюгге»), Пап Гeйе («Марсель»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Мустафа Нам («Пафос»), Лум Ндиайе («Алавес»).

Нападающие: Садио Мане («Бавария»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Булайе Диа («Вильярреал»), Николас Джексон («Вильярреал»), Бамба Дьенг («Марсель»), Фамара Дьеду («Аланьяспор»), Илиман Ндиайе («Шеффилд»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

21 ноября

Сенегал – Нидерланды (18:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

25 ноября

Катар – Сенегал (15:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

29 ноября

Эквадор – Сенегал (17:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

НИДЕРЛАНДЫ

Для сборной Нидерландов чемпионат мира в Катаре станет уже одиннадцатым в истории, причем после «серебра» в 2010 году в ЮАР и «бронзы» в 2014 году в Бразилии, «оранжевые» провалились в квалификации на ЧМ-2018, в финальной части которого участия не принимали. Неудивительно, что за прошедшие восемь лет с момента последнего старта нидерландцев на мировом первенстве в их рядах произошли серьезные кадровые изменения, и ныне у «оранжевых» не так много футболистов, имеющих опыт выступлений в финальных частях мундиаля.

Интересно, что в отборе на ЧМ-2022 Нидерланды стартовали крайне неудачно, проиграв в первом туре Турции на выезде со счетом 2:4. Последовавшие две легкие победы над Латвией (2:0) и Гибралтаром (7:0), сменились еще одним отнюдь не самым удачным результатом – ничьей на выезде против Норвегии (1:1). Однако после этого «оранжевые» уже не дали поводов усомниться в том, кто в группе сильнее всех, и кто заслуживает выхода на ЧМ-2022 с первого места. Турцию в своих стенах нидерландцы разбили со счетом 6:1, а Норвегию в последнем туре обыграли скромнее (2:0), отцепив тем самым северян из гонки за вторую строчку и возможность сыграть в плей-офф квалификации.

На текущий момент Нидерланды имеют 15-матчевую беспроигрышную серию (11 побед и 4 ничьи), а потому эту команду букмекеры и другие специалисты не зря традиционно записывают в число фаворитов предстоящего мирового первенства…

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Возглавляет сборную Нидерландов ветеран тамошнего тренерского цеха 71-летний Луи ван Гал. В мае 2016 года специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед», после чего несколько лет он был без работы, а в марте 2019-го официально объявил о завершении тренерской карьеры. Но в августе минувшего года Королевский футбольный союз Нидерландов сумел убедить ван Гала вернуться к работе и возглавить национальную команду, которую покинул Франк де Бур, так и не сумевший показать более менее приемлемый результат с «оранжевыми» на Евро-2020.

Рассказывать о ван Гале можно долго, хотя это вряд ли имеет смысл, потому как с карьерой этого специалиста хорошо знакомы все поклонники футбола, интересующиеся игрой более-менее серьезно. Отметить стоит только то, что ЧМ-2022 все-таки станет последней точкой в карьере Луи, потому что с 1 января 2023 года сборную Нидерландов примет экс-коуч «Барселоны» Рональд Куман. Говоря о ван Гале, нужно отмечать и то, что в апреле он признался, что уже больше года борется с агрессивной формой рака простаты.

Что касается тактических нюансов тренерской работы, то ван Гал в последнее время ушел от излюбленной в сборной Нидерландов расстановки 4-3-3 в пользу тактической модели с тремя центральными защитниками. Ныне «оранжевые» куда чаще пользуются базовой схемой, которую можно охарактеризовать как 3-4-1-2, 3-5-2 или 5-3-2. Интересно, что такие изменения не привели к уменьшению нацеленности игроков нидерландской сборной на ворота соперников – наоборот, в европейском отборе на ЧМ-2022 именно «оранжевые» оказались лидером по суммарному показателю ожидаемых голов среди всех команд (36,36xG). Также Нидерланды нанесли больше всех ударов (226), совершили больше всех обводок (385), подали больше всех угловых (77) и чаще остальных пробивали пенальти (6).

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

В составе сборной Нидерландов привычно немало топовых игроков. Сейчас это и Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», и Маттейс де Лигт из «Баварии», и Мемфис Депай из «Барселоны», и Дэйли Блинд из «Аякса», но лидером этого коллектива можно смело называть 25-летнего хавбека «Барселоны» Френки де Йонга. И пускай ныне в своей клубной команде полузащитник испытывает определенные проблемы, а минувшим летом вовсю судачили о возможном отъезде нидерландца в «Манчестер Юнайтед», для своей национальной команды Френки остается чрезвычайно важным исполнителем.

Именно Френки де Йонг является мозговым центром нынешней сборной Нидерландов. Это футболист, способный в любой момент выдать фантастически элегантную передачу, которая может оказать решающее значение на ход поединка. Де Йонг привычно выполняет огромный объем беговой работы, способен отрабатывать как на оборону, так и на атаку. В европейской квалификации на ЧМ-2022 именно Френки стал лидером по общему количеству выполненных передач (876), а также – по рывкам с продвижением (54).

Если в Катаре де Йонг сможет вновь показать свою лучшую форму, за что ранее его, собственно, и приобрела у «Аякса» «Барселона», потратив 86 миллионов евро, то Нидерланды будут весьма конкурентоспособны, даже несмотря на определенные кадровые проблемы, в частности, во вратарской линии, где ван Гал вынужден полагаться на услуги 39-летнего ветерана «Аякса» Ремко Пасвера, дебютировавшего за «оранжевых» всего за два месяца до начала чемпионата мира…

Заявка

Вратари: Джастин Бейлоу («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвер («Аякс»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд («Аякс»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласия («Манчестер Юнайтед»), Стефан де Врей («Интер»).

Полузащитники: Стивен Бергейс («Аякс»), Дэви Классен («Аякс»), Кеннет Тейлор («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Мартен де Рон («Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»), Хави Симонс (ПСВ).

Нападающие: Стивен Бергвейн, («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (ПСВ), Винсент Янссен («Антверпен»), Ваут Вегхорст («Бешикташ»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

21 ноября

Сенегал – Нидерланды (18:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Тумама»)

25 ноября

Нидерланды – Эквадор (18:00 по киевскому времени, «Международный стадион Халифа»)

29 ноября

Нидерланды – Катар (17:00 по киевскому времени, стадион «Эль-Байт»)

Прогноз на групповой этап: первое место

Заряжай на чемпионат мира вместе с Parimatch!