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Чемпионат мира
10 ноября 2022, 23:12 | Обновлено 10 ноября 2022, 23:33
401
1

В Сенегале обратятся к шаманам, чтобы Мане поехал на ЧМ-2022

Лидер сборной Сенегала получил травму

10 ноября 2022, 23:12 | Обновлено 10 ноября 2022, 23:33
401
1
В Сенегале обратятся к шаманам, чтобы Мане поехал на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Травма, полученная в составе «Баварии», не позволит Садио Мане принять участие в ЧМ-2022. Однако в Сенегале еще надеются, что главная звезда команды сможет сыграть в Катаре:

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, родом из Сенегала, заявила, что поставить Мане на ноги попробуют местные шаманы:

«Мы собираемся обратиться к шаманам, ведь травма Садио Мане стала очень болезненной для всего Сенегала. Помогут ли нам шаманы в этом вопросе? Я не знаю, но в любом случае мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда».

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Садио Мане сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу травма
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Макс Максов
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