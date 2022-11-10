В Сенегале обратятся к шаманам, чтобы Мане поехал на ЧМ-2022

Травма, полученная в составе «Баварии», не позволит Садио Мане принять участие в ЧМ-2022. Однако в Сенегале еще надеются, что главная звезда команды сможет сыграть в Катаре:

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, родом из Сенегала, заявила, что поставить Мане на ноги попробуют местные шаманы:

«Мы собираемся обратиться к шаманам, ведь травма Садио Мане стала очень болезненной для всего Сенегала. Помогут ли нам шаманы в этом вопросе? Я не знаю, но в любом случае мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда».