СМИ: Садио Мане все-таки пропустит ЧМ-2022

Лидер и главная звезда сборной Сенегала Садио Мане все-таки пропустит чемпионат мира 2022 году в Катаре. Об этом сообщают французские СМИ.

Вчера Мане досрочно покинул поле в матче Бундеслиги «Бавария» – «Вердер» из-за болей в колене. По изначальной оценке врачей, повреждение было несерьезным, и не должно было угрожать участию Мане в ЧМ-2022.

Однако теперь авторитетное французское издание L’Equipe утверждает, что травма у Мане серьезная, и в Катар он не отправится.