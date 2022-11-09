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Чемпионат мира
09 ноября 2022, 16:08 |
844
1

СМИ: Садио Мане все-таки пропустит ЧМ-2022

Очень плохие новости для сборной Сенегала

09 ноября 2022, 16:08 |
844
1
СМИ: Садио Мане все-таки пропустит ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Лидер и главная звезда сборной Сенегала Садио Мане все-таки пропустит чемпионат мира 2022 году в Катаре. Об этом сообщают французские СМИ.

Вчера Мане досрочно покинул поле в матче Бундеслиги «Бавария» – «Вердер» из-за болей в колене. По изначальной оценке врачей, повреждение было несерьезным, и не должно было угрожать участию Мане в ЧМ-2022.

Однако теперь авторитетное французское издание L’Equipe утверждает, что травма у Мане серьезная, и в Катар он не отправится.

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Источник L'Equipe
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Макс Максов
Стільки травм топових гравців... Цей ЧС якийсь проклятий походу і це він, ще навіть не почався!
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