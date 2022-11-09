Мане сыграет в Катаре. Названо повреждение у нападающего Баварии
Сенегалец не доиграл до конца матч с «Вердером»
Вингер «Баварии» Садио Мане травмировался в матче 14-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (6:1). Он на 15-й минуте сел на газон и дал понять, что у него что-то не так в области колена. Затем он попытался продолжить игру, но на 20-й минут заменен.
Как признался один из тренеров «Баварии» Дино Топмеллер, у Садио имело место легкое защемление нерва из-за полученного удара по ноге. Повреждение оказалось незначительным и не помешает Мане выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре.
В нынешнем сезоне Садио Мане провел за «Баварию» во всех турнирах 23 матча, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.
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