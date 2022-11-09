Бавария – Вердер – 6:1. Тройка от Гнабри. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии
Во вторник, 8 ноября, в матче 14-го туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле не испытала проблем во встрече с «Вердером». Три гола в исполнении Гнабри, а также точные удары Мусиала, Горецка и Теля принесли команде Юлиана Нагельсманна крупную победу со счетом 6:1.
В рядах «музыкантов» автором гола престижа стал Юнг.
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает 1 место, имея 31 очко. «Вердер» на 7 позиции с 21 пунктом.
Чемпионат Германии. 14-й тур
Бавария – Вердер – 6:1
Голы: Мусиала, 6, Гнабри, 22, 28, 82, Горецка, 26, Тель, 84 – Юнг, 10.
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