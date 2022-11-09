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Чемпионат Германии
Бавария
08.11.2022, FT 6 : 1
Вердер
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Германия
09 ноября 2022, 07:55 | Обновлено 09 ноября 2022, 08:47
487
0

Бавария – Вердер – 6:1. Тройка от Гнабри. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии

09 ноября 2022, 07:55 | Обновлено 09 ноября 2022, 08:47
487
0
Бавария – Вердер – 6:1. Тройка от Гнабри. Видео голов и обзор матча
ФК Бавария

Во вторник, 8 ноября, в матче 14-го туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле не испытала проблем во встрече с «Вердером». Три гола в исполнении Гнабри, а также точные удары Мусиала, Горецка и Теля принесли команде Юлиана Нагельсманна крупную победу со счетом 6:1.

В рядах «музыкантов» автором гола престижа стал Юнг.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает 1 место, имея 31 очко. «Вердер» на 7 позиции с 21 пунктом.

Чемпионат Германии. 14-й тур

Бавария – Вердер – 6:1

Голы: Мусиала, 6, Гнабри, 22, 28, 82, Горецка, 26, Тель, 84 – Юнг, 10.

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Бавария Бавария - Вердер Вердер чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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