Во вторник, 8 ноября, в матче 14-го туре немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле не испытала проблем во встрече с «Вердером». Три гола в исполнении Гнабри, а также точные удары Мусиала, Горецка и Теля принесли команде Юлиана Нагельсманна крупную победу со счетом 6:1.

В рядах «музыкантов» автором гола престижа стал Юнг.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает 1 место, имея 31 очко. «Вердер» на 7 позиции с 21 пунктом.

Чемпионат Германии. 14-й тур

Бавария – Вердер – 6:1

Голы: Мусиала, 6, Гнабри, 22, 28, 82, Горецка, 26, Тель, 84 – Юнг, 10.