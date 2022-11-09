Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «У нас очень хорошее сочетание качества и желания»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал игру подопечных в 14-м туре чемпионата Германии с «Вердером», в которой баварцы добились победы со счетом 6:1.

«В настоящее время у нас очень хорошее сочетание качества и желания. Игра была тяжелой, когда счет сравнялся и мы не забили пенальти. Но мы сохраняли спокойствие, собранность и забили три гола до перерыва. Во втором тайме мы позволили себе немного расслабиться. В целом, мы хорошо сыграли для болельщиков. Снимаю шляпу перед командой, она играет очень хорошо.

Голы – это то, что делает футбол таким захватывающим. Сорок семь голов в Бундеслиге, четвертая домашняя победа подряд, в которой мы забили как минимум четыре гола – это совершенно экстраординарно», – заявил Нагельсманн.

«Баварии» в таблице Бундеслиги занимает 1 место, имея 31 очко.

Ранее стала известна реакция Юлиана Нагельсманна на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Баварию» ждут встречи с «ПСЖ».