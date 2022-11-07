НАГЕЛЬСМАНН: «ПСЖ? Мы не были награждены за идеальный групповой этап»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, которая свела его команду с «ПСЖ»:

«ПСЖ» тоже не в восторге от матча с нами. Это сильный оппонент. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап.

«ПСЖ» тоже не будет в восторге от того, что они сыграют с нами. Но до игры еще далеко, впереди чемпионат мира».