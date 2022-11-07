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  4. НАГЕЛЬСМАНН: «ПСЖ? Мы не были награждены за идеальный групповой этап»
Лига чемпионов
07 ноября 2022, 19:02 |
1145
2

НАГЕЛЬСМАНН: «ПСЖ? Мы не были награждены за идеальный групповой этап»

Тренер «Баварии» – о жеребьевке 1/8 финала

07 ноября 2022, 19:02 |
1145
2
НАГЕЛЬСМАНН: «ПСЖ? Мы не были награждены за идеальный групповой этап»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, которая свела его команду с «ПСЖ»:

«ПСЖ» тоже не в восторге от матча с нами. Это сильный оппонент. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап.

«ПСЖ» тоже не будет в восторге от того, что они сыграют с нами. Но до игры еще далеко, впереди чемпионат мира».

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Юлиан Нагельсманн Бавария ПСЖ Лига чемпионов
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Источник Bayern & Germany
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IronValdemar
Матчі достойні фіналу.
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