Лига чемпионов07 ноября 2022, 19:02 |
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НАГЕЛЬСМАНН: «ПСЖ? Мы не были награждены за идеальный групповой этап»
Тренер «Баварии» – о жеребьевке 1/8 финала
07 ноября 2022, 19:02 |
1145
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, которая свела его команду с «ПСЖ»:
«ПСЖ» тоже не в восторге от матча с нами. Это сильный оппонент. У нас уже были сильные соперники в группе. Мы не были награждены за идеальный групповой этап.
«ПСЖ» тоже не будет в восторге от того, что они сыграют с нами. Но до игры еще далеко, впереди чемпионат мира».
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