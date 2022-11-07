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Лига чемпионов
07 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 07 ноября 2022, 13:57
8419
17

Реал против Ливерпуля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноября состоялась жеребьевка первого этапа плей-оф ЛЧ

07 ноября 2022, 13:19 | Обновлено 07 ноября 2022, 13:57
8419
17
Реал против Ливерпуля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов: победители групп основного раунда и команды, которые заняли вторые места в квартетах.

Результаты жеребьевки

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»
«Брюгге» – «Бенфика»
«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид
«Милан» – «Тоттенхэм»
«Айнтрахт» Франкфурт – «Наполи»
«Боруссия» Дортмунд – «Челси»
«Интер» Милан – «Порту»
«ПСЖ» – «Бавария»

Первые матчи 1/8 финала состоятся 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта. Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Решающий матч Лиги чемпионов-2022/23 состоится 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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AK.228
Сподіваюсь на виграш ПСЖ та Ліверпуля
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
Виктор Войцеховский
ПСЖ - Бавария. Вот это топ пара. 
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+2
K_Sarioglo@i.ua
Ставлю прогноз на те хто лишиться в чвертьфіналах: МС, Бенфіка, Реал, Мілан, Наполі, Боррусія Д, Інтер та Баварія.
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+1
Romjkee
Хорошая жеребьёвка 
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+1
nick07
псж-баварія на цій стадії це просто супер. Ліверпуль- реал також 
ну якшо б пройщов Шд то мав би знову повну торбу голів
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0
Показать Скрыть 4 ответа
Chystyi_stavok
ПСЖ - Баварія, Ліверпуль - Реал - дві пари-фіналісти останніх років.
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0
BAD👣BOY
У фіналі зіграють Бавария і однин з клубів АПЛ
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Dreifus
Как всегда. Топчиков друг с другом свели, что б на всех этапах были интересные матчи.
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0
Выталкиватель парашутистов
Очередное мошенничество УЕФА при жеребьевке... 
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-2
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