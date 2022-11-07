Реал против Ливерпуля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

7 ноября в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке приняли участие 16 клубов: победители групп основного раунда и команды, которые заняли вторые места в квартетах.

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Результаты жеребьевки



«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити»

«Брюгге» – «Бенфика»

«Ливерпуль» – «Реал» Мадрид

«Милан» – «Тоттенхэм»

«Айнтрахт» Франкфурт – «Наполи»

«Боруссия» Дортмунд – «Челси»

«Интер» Милан – «Порту»

«ПСЖ» – «Бавария»

Первые матчи 1/8 финала состоятся 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта. Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Решающий матч Лиги чемпионов-2022/23 состоится 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.