Мане травмировался в матче с Вердером. До старта ЧМ-2022 менее 10 дней

30-летний вингер сборной Сенегала Садио Мане получил повреждение в матче «Баварии» с «Вердером» в 14-м туре немецкой Бундеслиги, который завершился победой мюнхенцев со счетом 6:1.

На 15-й минуте поединка Мане сел на газон и держался за колено. В дальнейшем он попробовал продолжить игру, но на 20-й минуте был заменен на Лероя Сане.

В нынешнем сезоне Садио Мане провел за «Баварию» во всех турнирах 23 матча, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.

Сборная Сенегала на чемпионате мира-2022, который стартует 20 ноября, сыграет в группе А с командами Катара, Нидерландов и Эквадора.