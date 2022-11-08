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08 ноября 2022, 17:06 |
2006
1

ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане

Статуя явно получилась неудачной

08 ноября 2022, 17:06 |
2006
1
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Несколько дней назад в родном городе Садио Мане, Бамбали, была открыта статуя форварда «Баварии», на которой он изображен в форме сборной Сенегала.

Удачной работу сенегальского художника, который спроектировал и создал статую, назвать сложно: выражение лица Мане крайне далеко от естественного. В последние дни статуя стала объектом насмешек в соцсетях.

Ранее Мане стал обладателем Сократес трофи за вклад в развитие Сенегала и своего родного города.

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Источник Sport.ua
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Виктор Войцеховский
Это нужно в музей ДыНыРы. К статуям Гиви, Мотороллера, Захераста. Ну и рядом ещё статую кото...ба поставить, для полноты картины 
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