ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане

Несколько дней назад в родном городе Садио Мане, Бамбали, была открыта статуя форварда «Баварии», на которой он изображен в форме сборной Сенегала.

Удачной работу сенегальского художника, который спроектировал и создал статую, назвать сложно: выражение лица Мане крайне далеко от естественного. В последние дни статуя стала объектом насмешек в соцсетях.

Ранее Мане стал обладателем Сократес трофи за вклад в развитие Сенегала и своего родного города.

A statue of Sadio Mane has been unveiled in Senegal. 😂😭😂 pic.twitter.com/iUxTp6ElN5