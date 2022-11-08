ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
Статуя явно получилась неудачной
Несколько дней назад в родном городе Садио Мане, Бамбали, была открыта статуя форварда «Баварии», на которой он изображен в форме сборной Сенегала.
Удачной работу сенегальского художника, который спроектировал и создал статую, назвать сложно: выражение лица Мане крайне далеко от естественного. В последние дни статуя стала объектом насмешек в соцсетях.
Ранее Мане стал обладателем Сократес трофи за вклад в развитие Сенегала и своего родного города.
A statue of Sadio Mane has been unveiled in Senegal. 😂😭😂 pic.twitter.com/iUxTp6ElN5— Footy Humour (@FootyHumour) November 5, 2022
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