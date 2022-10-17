Садио Мане – обладатель Сократес трофи-2022

Сенегальский форвард «Баварии» Садио Мане был признан обладателем Сократес трофи-2022. Трофей вручался впервые в истории.

Сократес трофи вручается за общественную деятельность футболистов. Мане награжден за склад в развитие своей родной страны, Сенегала.

Приз назван в честь легендарного бразильского полузащитника Сократеса, который был известен тем, что активно занимался социальными вопросами в Бразилии.