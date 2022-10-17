Садио Мане – обладатель Сократес трофи-2022
Форвард «Баварии» стал первым обладателем этой награды
Сенегальский форвард «Баварии» Садио Мане был признан обладателем Сократес трофи-2022. Трофей вручался впервые в истории.
Сократес трофи вручается за общественную деятельность футболистов. Мане награжден за склад в развитие своей родной страны, Сенегала.
Приз назван в честь легендарного бразильского полузащитника Сократеса, который был известен тем, что активно занимался социальными вопросами в Бразилии.
Sadio Mané wins the Socrates Award! #PrixSocrates with @peaceandsport#ballondor pic.twitter.com/9bEB2ammnW— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Sadio Mané, after receiving the Socrates Award 👀#ballondor @peaceandsport pic.twitter.com/b5NBhyMcgI— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
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