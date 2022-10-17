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17 октября 2022, 22:23 | Обновлено 17 октября 2022, 22:33
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Садио Мане – обладатель Сократес трофи-2022

Форвард «Баварии» стал первым обладателем этой награды

17 октября 2022, 22:23 | Обновлено 17 октября 2022, 22:33
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Садио Мане – обладатель Сократес трофи-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Сенегальский форвард «Баварии» Садио Мане был признан обладателем Сократес трофи-2022. Трофей вручался впервые в истории.

Сократес трофи вручается за общественную деятельность футболистов. Мане награжден за склад в развитие своей родной страны, Сенегала.

Приз назван в честь легендарного бразильского полузащитника Сократеса, который был известен тем, что активно занимался социальными вопросами в Бразилии.

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Источник Sport.ua
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