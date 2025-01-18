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18 января 2025, 00:22 | Обновлено 18 января 2025, 00:34
419
1

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Безумные цифры

Лидирует в рейтинге звездный нападающий Криштиану Роналду

18 января 2025, 00:22 | Обновлено 18 января 2025, 00:34
419
1
Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Безумные цифры
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

Лидирует в списке нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который по данным GiveMeSport зарабатывает 218 миллионов фунтов стерлингов в год.

Вторую строчку в рейтинге занимает восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который получает 103 миллиона фунтов стерлингов в год, а третий Неймар (£84.31 млн).

В десятку рейтинга также попали Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор, Мохамед Салах, Садио Мане и Кевин де Брюйне.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире от GiveMeSport

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Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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OKs100
Зарплаты продолжат расти, думаю, к 2050 году достигнут 1 миллиарда в год для топ 10. Всё благодаря фанатам клубного футбола, которые покупают футболки по 500 долларов за штуку и прочий мерч, а также ходят на стадионы.
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