Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Безумные цифры
Лидирует в рейтинге звездный нападающий Криштиану Роналду
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире.
Лидирует в списке нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который по данным GiveMeSport зарабатывает 218 миллионов фунтов стерлингов в год.
Вторую строчку в рейтинге занимает восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который получает 103 миллиона фунтов стерлингов в год, а третий Неймар (£84.31 млн).
В десятку рейтинга также попали Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор, Мохамед Салах, Садио Мане и Кевин де Брюйне.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире от GiveMeSport
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