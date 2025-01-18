Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Безумные цифры

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

Лидирует в списке нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, который по данным GiveMeSport зарабатывает 218 миллионов фунтов стерлингов в год.

Вторую строчку в рейтинге занимает восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который получает 103 миллиона фунтов стерлингов в год, а третий Неймар (£84.31 млн).

В десятку рейтинга также попали Карим Бензема, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор, Мохамед Салах, Садио Мане и Кевин де Брюйне.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в мире от GiveMeSport