3 года назад Сенегал впервые в истории выиграл Кубок африканских наций

6 февраля 2022 года сборная Сенегала впервые в своей истории выиграла Кубок африканских наций, обыграв в финале команду Египта.

В течение основного и дополнительного времени команды не смогли забить в ворота друг друга. В первом тайме Садио Мане не реализовал пенальти.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Игроки сборной Египта дважды промахнулись с 11-метровых, а Мане реабилитировался и забил решающий гол, который принес Сенегалу историческую победу.

Лучшим игроком турнира был назван Садио Мане, лидер сенегальской сборной.

Это все бы не стало реальностью без тренера Сенегала в то время – Алиу Сиссе, который отметился следующими достижениями в составе сборной как игрок и тренер:

ON THIS DAY: In 2022, Senegal won the Africa Cup of Nations for the first time in their history. 🏆



Aliou Cissé cemented his place as a Senegal icon.



◉ Captained 🇸🇳 to their first-ever AFCON final in 2002



◉ Captained 🇸🇳 to the World Cup QFs in 2002



◉ Coached 🇸🇳 to their… pic.twitter.com/hPO8JAcz6i