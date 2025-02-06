3 года назад Сенегал впервые в истории выиграл Кубок африканских наций
Сенегальцы переиграли сборную Египта в серии пенальти
6 февраля 2022 года сборная Сенегала впервые в своей истории выиграла Кубок африканских наций, обыграв в финале команду Египта.
В течение основного и дополнительного времени команды не смогли забить в ворота друг друга. В первом тайме Садио Мане не реализовал пенальти.
Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Игроки сборной Египта дважды промахнулись с 11-метровых, а Мане реабилитировался и забил решающий гол, который принес Сенегалу историческую победу.
Лучшим игроком турнира был назван Садио Мане, лидер сенегальской сборной.
Это все бы не стало реальностью без тренера Сенегала в то время – Алиу Сиссе, который отметился следующими достижениями в составе сборной как игрок и тренер:
- 2002: вывел Сенегал в первый в истории финал Кубка Африки как игрок сборной
- 2002: вывел Сенегал в первый в истории четвертьфинал на чемпионате мира как капитан команды
- 2019: вывел Сенегал во второй в истории финал Кубка Африки как тренер
- 2022: получил с Сенегалом первый в истории Кубок Африки как тренер
- 2022: вывел Сенегал во второй в истории плей-офф чемпионата мира как тренер
ON THIS DAY: In 2022, Senegal won the Africa Cup of Nations for the first time in their history. 🏆— Squawka (@Squawka) February 6, 2025
Aliou Cissé cemented his place as a Senegal icon.
◉ Captained 🇸🇳 to their first-ever AFCON final in 2002
◉ Captained 🇸🇳 to the World Cup QFs in 2002
◉ Coached 🇸🇳 to their… pic.twitter.com/hPO8JAcz6i
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ещё один хороший день в жизни португальца
Александр зарабатывает больше