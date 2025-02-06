6 февраля 2022 года сборная Сенегала впервые в своей истории выиграла Кубок африканских наций, обыграв в финале команду Египта.

В течение основного и дополнительного времени команды не смогли забить в ворота друг друга. В первом тайме Садио Мане не реализовал пенальти.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Игроки сборной Египта дважды промахнулись с 11-метровых, а Мане реабилитировался и забил решающий гол, который принес Сенегалу историческую победу.

Лучшим игроком турнира был назван Садио Мане, лидер сенегальской сборной.

Это все бы не стало реальностью без тренера Сенегала в то время – Алиу Сиссе, который отметился следующими достижениями в составе сборной как игрок и тренер:

2002: вывел Сенегал в первый в истории финал Кубка Африки как игрок сборной

2002: вывел Сенегал в первый в истории четвертьфинал на чемпионате мира как капитан команды

2019: вывел Сенегал во второй в истории финал Кубка Африки как тренер

2022: получил с Сенегалом первый в истории Кубок Африки как тренер

2022: вывел Сенегал во второй в истории плей-офф чемпионата мира как тренер