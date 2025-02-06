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  4. 3 года назад Сенегал впервые в истории выиграл Кубок африканских наций
Кубок африканских наций
06 февраля 2025, 21:40 |
212
1

3 года назад Сенегал впервые в истории выиграл Кубок африканских наций

Сенегальцы переиграли сборную Египта в серии пенальти

06 февраля 2025, 21:40 |
212
1
3 года назад Сенегал впервые в истории выиграл Кубок африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля 2022 года сборная Сенегала впервые в своей истории выиграла Кубок африканских наций, обыграв в финале команду Египта.

В течение основного и дополнительного времени команды не смогли забить в ворота друг друга. В первом тайме Садио Мане не реализовал пенальти.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Игроки сборной Египта дважды промахнулись с 11-метровых, а Мане реабилитировался и забил решающий гол, который принес Сенегалу историческую победу.

Лучшим игроком турнира был назван Садио Мане, лидер сенегальской сборной.

Это все бы не стало реальностью без тренера Сенегала в то время – Алиу Сиссе, который отметился следующими достижениями в составе сборной как игрок и тренер:

  • 2002: вывел Сенегал в первый в истории финал Кубка Африки как игрок сборной
  • 2002: вывел Сенегал в первый в истории четвертьфинал на чемпионате мира как капитан команды
  • 2019: вывел Сенегал во второй в истории финал Кубка Африки как тренер
  • 2022: получил с Сенегалом первый в истории Кубок Африки как тренер
  • 2022: вывел Сенегал во второй в истории плей-офф чемпионата мира как тренер
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сборная Египта по футболу сборная Сенегала по футболу серия пенальти Мохамед Салах Садио Мане Кубок африканских наций Алиу Сиссе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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ash
Пам'ятаю той фінал, як сенегальські дикуни під час пробиття пенальті сліпили очі лазером єгиптянам.
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