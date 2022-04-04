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Луи Ван Гал борется с агрессивной формой рака

Нидерландский тренер прошел 25 сеансов химиотерапии

  • 04.04.2022 10:29
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Луи Ван Гал борется с агрессивной формой рака
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал сообщил, что болен раком. Специалист отметил, что у него агрессивная форма рака простаты.

«Я уже рассказал о своем положении друзьям и членам семьи. То, что информация не была распространена, говорит о том, что мое окружение держит рот на замке. Это очень мило, — сказал тренер.

Ван Гал начал лечение еще в прошлом году, но не рассказывал об этом команде, однако игроки национальной команды не были в курсе заболевания тренера.

Ван Гал не планирует пропускать предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре, в котором голландцы должны стартовать 21 ноября матчем с сенегальцами.

Источник — The Telegraph

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