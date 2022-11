Все-таки в Челси? Роналду не перейдет в Баварию

Звездный португальский форвард английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдет в «Баварию».

Об этом сообщил немецкий журналист Флориан Плеттенберг в своем Twitter:

«Трансфера Роналду в «Баварию» не будет. Причин много, но основные те, что и раньше: возраст и другие планы команды».

Отметим, что недавно появилась информация, что представители немецкого клуба прилетали в Англию и контактировали с португальцем.

К слову, после скандального интервью Роналду стало известно, что он скорее всего покинет «МЮ». Главный претендентом на подписании Криштиану является английский «Челси».

❗️News #Ronaldo: No transfer meeting with #FCBayern. No transfer in winter - confirmed again. Many reasons but mainly the same as in summer: His age and other plans with the squad. @SkySportDE 🇵🇹 pic.twitter.com/iswnkK9xKh