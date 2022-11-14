Источник: Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно
Криштиану является главной целью Тодда Боэли
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня дал скандальное интервью Пирсу Моргану и заявил, что он не уважает тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага, потому что он не чувствует уважение к себе.
Скорее всего, Роналду покинет «МЮ» в ближайшее время.
Как сообщает Evening Standard, «Челси» является фаворитом на подписание Криштиану Роналду после его интервью.
К слову, у «синих» есть средства, чтобы подписать Роналду с его нынешней зарплатой. Тодд Боэли лично заинтересован в услугах форварда. Еще этим летом «Челси» пытался подписать португальца.
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