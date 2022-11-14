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  4. Источник: Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно
Англия
14 ноября 2022, 19:59 |
340
2

Источник: Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно

Криштиану является главной целью Тодда Боэли

14 ноября 2022, 19:59 |
340
2
Источник: Челси может подписать Роналду в зимнее трансферное окно
Instagram. Криштиану Роналду

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня дал скандальное интервью Пирсу Моргану и заявил, что он не уважает тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хага, потому что он не чувствует уважение к себе.

Скорее всего, Роналду покинет «МЮ» в ближайшее время.

Как сообщает Evening Standard, «Челси» является фаворитом на подписание Криштиану Роналду после его интервью.

К слову, у «синих» есть средства, чтобы подписать Роналду с его нынешней зарплатой. Тодд Боэли лично заинтересован в услугах форварда. Еще этим летом «Челси» пытался подписать португальца.

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Тодд Боэли Челси Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Криштиану Роналду
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Источник Evening Standard
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Gargantua
думаю, что Поттер заблокуирует такую глупость
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Перец
І правильно зроблять, якщо кріш захоче в челсі
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