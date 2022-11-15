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  4. Источник: Роналду провел переговоры с Баварией
Англия
15 ноября 2022, 10:30 |
1218
2

Источник: Роналду провел переговоры с Баварией

Португалец контактировал с немецким клубом еще до интервью

15 ноября 2022, 10:30 |
1218
2
Источник: Роналду провел переговоры с Баварией
Instagram. Криштиану Роналду

Звездный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вел переговоры с немецким футбольным топ-клубом «Бавария».

Это произошло на прошлой неделе – до скандального интервью Криштиану.

Представители мюнхенцев посещали Англию и контактировали со звездным форвардом. Скорее всего, «Бавария» заинтересована в услугах Роналду из-за травмы Садио Мане и неуверенности в будущем Эрик-Максима Шупо-Мотинга.

Пришли ли стороны к какому-то согласию – неизвсетно.

К слову, ранее стало известно, что лондонский «Челси» может подписать Криштиану в зимнее трансферное окно.

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Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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dassin
А, так він вже наперед перестрахувався) 
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CheMP
да нафиг он кому нужен? с его характером,он токсичен для слаженных коллективов и стабильных тренерских составов со своим гонором. пусть в Эмираты валит,на футболках шейхи немного денежек снимут
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