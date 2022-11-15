Источник: Роналду провел переговоры с Баварией
Португалец контактировал с немецким клубом еще до интервью
Звездный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вел переговоры с немецким футбольным топ-клубом «Бавария».
Это произошло на прошлой неделе – до скандального интервью Криштиану.
Представители мюнхенцев посещали Англию и контактировали со звездным форвардом. Скорее всего, «Бавария» заинтересована в услугах Роналду из-за травмы Садио Мане и неуверенности в будущем Эрик-Максима Шупо-Мотинга.
Пришли ли стороны к какому-то согласию – неизвсетно.
К слову, ранее стало известно, что лондонский «Челси» может подписать Криштиану в зимнее трансферное окно.
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