Источник: Роналду провел переговоры с Баварией

Звездный португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вел переговоры с немецким футбольным топ-клубом «Бавария».

Это произошло на прошлой неделе – до скандального интервью Криштиану.

Представители мюнхенцев посещали Англию и контактировали со звездным форвардом. Скорее всего, «Бавария» заинтересована в услугах Роналду из-за травмы Садио Мане и неуверенности в будущем Эрик-Максима Шупо-Мотинга.

Пришли ли стороны к какому-то согласию – неизвсетно.

К слову, ранее стало известно, что лондонский «Челси» может подписать Криштиану в зимнее трансферное окно.