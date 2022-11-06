ВИДЕО. Работник медицинского штаба Бохума заехал ногой в лицо футболисту
Поле оказалось слишком скользким
В матче 13-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» уверенно переиграла «Бохум».
Кроме трех голов в матче случилось несколько неожиданных падений со стороны работников медицинского штаба обеих команд.
Сначала один из представителей дортмундского клуба поскользнулся и сбил с ног португальца Рафаэля Геррейро.
А после этого работник медицинского штаба «Бохума» потерял контроль на скользкой траве и заехал ногой прямо в голову 36-летнему ветерану Антони Лосилле. К счастью, игрок смог продолжить матч.
Чемпионат Германии. 13-й тур
«Боруссия Д» – «Бохум» – 3:0
Голы: Мукоко, 8, 45, Рейна, 12
Bochum's medical staff seeing Dortmund medical staff: "...and i took that personally"pic.twitter.com/tWVfyskYMZ— Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 5, 2022
Обзор матча
События матча
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