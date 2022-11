ВИДЕО. Работник медицинского штаба Бохума заехал ногой в лицо футболисту

В матче 13-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» уверенно переиграла «Бохум».

Кроме трех голов в матче случилось несколько неожиданных падений со стороны работников медицинского штаба обеих команд.

Сначала один из представителей дортмундского клуба поскользнулся и сбил с ног португальца Рафаэля Геррейро.

А после этого работник медицинского штаба «Бохума» потерял контроль на скользкой траве и заехал ногой прямо в голову 36-летнему ветерану Антони Лосилле. К счастью, игрок смог продолжить матч.

Чемпионат Германии. 13-й тур

«Боруссия Д» – «Бохум» – 3:0

Голы: Мукоко, 8, 45, Рейна, 12

Bochum's medical staff seeing Dortmund medical staff: "...and i took that personally"pic.twitter.com/tWVfyskYMZ