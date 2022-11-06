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Чемпионат Германии
Боруссия Д
05.11.2022, FT 3 : 0
Бохум
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Германия
06 ноября 2022, 00:58 |
205
0

ВИДЕО. Работник медицинского штаба Бохума заехал ногой в лицо футболисту

Поле оказалось слишком скользким

06 ноября 2022, 00:58 |
205
0
ВИДЕО. Работник медицинского штаба Бохума заехал ногой в лицо футболисту
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» уверенно переиграла «Бохум».

Кроме трех голов в матче случилось несколько неожиданных падений со стороны работников медицинского штаба обеих команд.

Сначала один из представителей дортмундского клуба поскользнулся и сбил с ног португальца Рафаэля Геррейро.

А после этого работник медицинского штаба «Бохума» потерял контроль на скользкой траве и заехал ногой прямо в голову 36-летнему ветерану Антони Лосилле. К счастью, игрок смог продолжить матч.

Чемпионат Германии. 13-й тур

«Боруссия Д» – «Бохум» – 3:0
Голы: Мукоко, 8, 45, Рейна, 12

Обзор матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Джованни Рейна (Боруссия Д).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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