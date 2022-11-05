Бундеслига. Непростая победа Баварии, успех Боруссии Д, рекорд Мукоко

До матча «Униона» на первое место «Бундеслиги» вернулась «Бавария», которая в непростом матче обыграла «Герту» со счетом 3:2 благодаря дублю Чупо-Мотинга.

Победы удалось одержать и «Боруссии» Дортмунд с «Лейпцигом», который после удачной игры с «Шахтером» продлил победную серию в чемпионате Германии.

В составе дортмундцев отметим 17-летнего форварда Юссуфу Мукоко. Он стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, добравшимся до отметки в 10 голов.

Чемпионат Германии. 13-й тур

Герта - Бавария 2:3

Голы: Лукебакио, 40, Зелке, 45 - Мусиала, 12, Чупо-Мотинг, 37, 38

Боруссия Д - Бохум 3:0

Голы: Мукоко, 8, 45, Рейна, 12

Хоффенхайм - Лейпциг 1:3

Голы: Рюттер, 50 - Нкунку, 17, 57, Ольмо, 69

Майнц - Вольфсбург 0:3

Голы: Виммер, 33, Арнольд, 70, Баку, 84

Аугсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2

Голы: Бериша, 1 - Роде, 13, Кнауфф, 65

Турнирная таблица