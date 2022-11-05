Бундеслига. Непростая победа Баварии, успех Боруссии Д, рекорд Мукоко
Фавориты набрали по 3 очка
До матча «Униона» на первое место «Бундеслиги» вернулась «Бавария», которая в непростом матче обыграла «Герту» со счетом 3:2 благодаря дублю Чупо-Мотинга.
Победы удалось одержать и «Боруссии» Дортмунд с «Лейпцигом», который после удачной игры с «Шахтером» продлил победную серию в чемпионате Германии.
В составе дортмундцев отметим 17-летнего форварда Юссуфу Мукоко. Он стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, добравшимся до отметки в 10 голов.
Чемпионат Германии. 13-й тур
Герта - Бавария 2:3
Голы: Лукебакио, 40, Зелке, 45 - Мусиала, 12, Чупо-Мотинг, 37, 38
Боруссия Д - Бохум 3:0
Голы: Мукоко, 8, 45, Рейна, 12
Хоффенхайм - Лейпциг 1:3
Голы: Рюттер, 50 - Нкунку, 17, 57, Ольмо, 69
Майнц - Вольфсбург 0:3
Голы: Виммер, 33, Арнольд, 70, Баку, 84
Аугсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голы: Бериша, 1 - Роде, 13, Кнауфф, 65
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