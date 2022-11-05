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Чемпионат Германии
Боруссия Д
05.11.2022, FT 3 : 0
Бохум
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Германия
05 ноября 2022, 18:28 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:29
325
0

Бундеслига. Непростая победа Баварии, успех Боруссии Д, рекорд Мукоко

Фавориты набрали по 3 очка

05 ноября 2022, 18:28 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:29
325
0
Бундеслига. Непростая победа Баварии, успех Боруссии Д, рекорд Мукоко
Getty Images/Global Images Ukraine

До матча «Униона» на первое место «Бундеслиги» вернулась «Бавария», которая в непростом матче обыграла «Герту» со счетом 3:2 благодаря дублю Чупо-Мотинга.

Победы удалось одержать и «Боруссии» Дортмунд с «Лейпцигом», который после удачной игры с «Шахтером» продлил победную серию в чемпионате Германии.

В составе дортмундцев отметим 17-летнего форварда Юссуфу Мукоко. Он стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, добравшимся до отметки в 10 голов.

Чемпионат Германии. 13-й тур

Герта - Бавария 2:3
Голы: Лукебакио, 40, Зелке, 45 - Мусиала, 12, Чупо-Мотинг, 37, 38

Боруссия Д - Бохум 3:0
Голы: Мукоко, 8, 45, Рейна, 12

Хоффенхайм - Лейпциг 1:3
Голы: Рюттер, 50 - Нкунку, 17, 57, Ольмо, 69

Майнц - Вольфсбург 0:3
Голы: Виммер, 33, Арнольд, 70, Баку, 84

Аугсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2
Голы: Бериша, 1 - Роде, 13, Кнауфф, 65

Турнирная таблица

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Бавария Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг Вольфсбург Герта Бохум Хоффенхайм Майнц Айнтрахт Франкфурт Аугсбург
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Источник Sport.ua
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