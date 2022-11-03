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Лига Европы
Шериф
03.11.2022, FT 1 : 0
Омония
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Лига Европы
03 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 03 ноября 2022, 22:42
430
1

Ман Юнайтед обыграл Реал Сосьедад, Коваль отстоял на ноль против Омонии

Испанцы остались на первом месте в группе Е

03 ноября 2022, 21:59 | Обновлено 03 ноября 2022, 22:42
430
1
Ман Юнайтед обыграл Реал Сосьедад, Коваль отстоял на ноль против Омонии
Twitter

3 ноября состоялись матчи заключительного 6-го тура Лиги Европы в группе Е.

Испанский футбольный клуб «Реал» Сосьедад минимально уступил на своем поле «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в матче на свой счет записал Алехандро Гарначо на 17-й минуте встречи.

В параллельном матче встречались «Шериф» и «Омония». Украинский голкипер Максим Коваль отстоял на ноль в это матче. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Молдовы.

«Реал» Сосьедад и «Манчестер Юнайтед» с 15 очками поделили первое и второе место в группе. Первыми стали испанцы по дополнительным критериям. Коваль вместе с «Шерифом» набрал 6 очков и продолжит выступление в Лиги конференций, а «Омония» с 0 очками осталась без евровесны.

Лига Европы. 6-й тур

Группа Е. 3 ноября

«Реал» Сосьедад (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:1

Гол: Гарначо, 17

«Шериф» (Молдова) – «Омония» (Кипр) – 1:0

Гол: Аканби, 88

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Рашид (Шериф).
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Источник Sport.ua
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Veter
МЮ боком вылезла победа на Кипре 3:2, да и домашняя - 1:0 тоже.
Теперь могут с нашим Шахтёром сразиться
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