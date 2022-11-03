Ман Юнайтед обыграл Реал Сосьедад, Коваль отстоял на ноль против Омонии
Испанцы остались на первом месте в группе Е
3 ноября состоялись матчи заключительного 6-го тура Лиги Европы в группе Е.
Испанский футбольный клуб «Реал» Сосьедад минимально уступил на своем поле «Манчестер Юнайтед». Единственный гол в матче на свой счет записал Алехандро Гарначо на 17-й минуте встречи.
В параллельном матче встречались «Шериф» и «Омония». Украинский голкипер Максим Коваль отстоял на ноль в это матче. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Молдовы.
«Реал» Сосьедад и «Манчестер Юнайтед» с 15 очками поделили первое и второе место в группе. Первыми стали испанцы по дополнительным критериям. Коваль вместе с «Шерифом» набрал 6 очков и продолжит выступление в Лиги конференций, а «Омония» с 0 очками осталась без евровесны.
Лига Европы. 6-й тур
Группа Е. 3 ноября
«Реал» Сосьедад (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:1
Гол: Гарначо, 17
«Шериф» (Молдова) – «Омония» (Кипр) – 1:0
Гол: Аканби, 88
🏁 Closing out our #UEL group campaign with a win.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 3, 2022
🔚 FINAAAAALLLLL!!! Primeros de grupo y a octavos. AUPA REAL!!! #WeareReal | #UEL | #AurreraReala pic.twitter.com/xGb2LOGcs3— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 3, 2022
🏁 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋— Sheriff Tiraspol (@SheriffTeam) November 3, 2022
💛 Sheriff Tiraspol 1-0 Omonia 🟢
Nos despedimos de la Europa league con este partido pero aseguramos puestos de Conference League.
Seguimos vivos en 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚🤩 pic.twitter.com/NJ2EuWWy7K
События матча
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