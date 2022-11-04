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Лига Европы
04 ноября 2022, 09:50 |
90
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Не всегда получаешь то, что заслуживаешь»

Главный тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Реалом» Сосьедад в ЛЕ

04 ноября 2022, 09:50 |
90
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Не всегда получаешь то, что заслуживаешь»
Instagram. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своих подопечных в матче 6-го тура Лиги Европы против «Реала» Сосьедад:

«Не всегда получаешь то, что заслуживаешь. Сегодня, по-моему, как раз такой случай. Я думаю, мы хорошо провели групповой этап, выиграли пять раз и только один матч проиграли из-за пенальти, который можно было обсуждать. Конечно, мы хотели сегодня победить с преимуществом в два гола, чтобы быть первыми. Это была наша цель, мы не преуспели, но после зимы мы продолжим бороться за победу в Лиге Европы, и мы должны будем продвигаться раунд за раундом. Нам нужно будет сосредоточиться на следующем раунде, и мы это сделаем.

Давайте посмотрим на положительные моменты сегодняшнего матча. У нас есть отличный игрок – Гарначо. Он сыграл хорошо, и я надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Он надежно играл в обороне, много работал, он угрожал воротам соперника и забил гол, поэтому я доволен. Если он продолжит этот процесс, я буду очень доволен».

Отметим, что матч решающего 6-го тура ЛЕ в группе Е «Реал» Сосьедад – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей из Англии.

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Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо Лига Европы Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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