Лига Европы
03.11.2022, FT 0 : 1
Лига Европы03 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:08
89
0
Реал Сосьедад – Ман Юнайтед – 0:1. Ассист Роналду. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы
03 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:08
89
0
3 ноября состоялся матч 6-го тура Лиги Европы в группе Е между «Реалом» Сосьедад и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Англии.
На 17-й минуте встречи Алехандро Гаранчо открыл счет в матче после паса звездного португальца Криштиану Роналду.
Лига Европы. 6-й тур
Группа Е. 3 ноября
«Реал» Сосьедад – «Манчестер Юнайтед» – 0:1
Гол: Гаранчо, 17
Смотрите лучшие момента матча:
ГОЛ! 0:1 Гаранчо, 17 мин.
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Ман Юнайтед).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2022, 21:40 3
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги конференций
Футбол | 03 ноября 2022, 08:15 1
Жеребьевка состоится 8 ноября
Теннис | 03.11.2022, 07:25
Футбол | 03.11.2022, 18:41
Футбол | 03.11.2022, 20:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.11.2022, 22:33
02.11.2022, 02:30 2
02.11.2022, 22:17 6
03.11.2022, 00:23 8
02.11.2022, 07:00
01.11.2022, 20:02 16
01.11.2022, 18:21 1
Бокс