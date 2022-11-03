3 ноября состоялся матч 6-го тура Лиги Европы в группе Е между «Реалом» Сосьедад и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Англии.

На 17-й минуте встречи Алехандро Гаранчо открыл счет в матче после паса звездного португальца Криштиану Роналду.

Лига Европы. 6-й тур

Группа Е. 3 ноября

«Реал» Сосьедад – «Манчестер Юнайтед» – 0:1

Гол: Гаранчо, 17

Смотрите лучшие момента матча:

ГОЛ! 0:1 Гаранчо, 17 мин.