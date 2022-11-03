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Лига Европы
Реал Сосьедад
03.11.2022, FT 0 : 1
Ман Юнайтед
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Лига Европы
03 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:08
89
0

Реал Сосьедад – Ман Юнайтед – 0:1. Ассист Роналду. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги Европы

03 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 03 ноября 2022, 23:08
89
0
Реал Сосьедад – Ман Юнайтед – 0:1. Ассист Роналду. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября состоялся матч 6-го тура Лиги Европы в группе Е между «Реалом» Сосьедад и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Англии.

На 17-й минуте встречи Алехандро Гаранчо открыл счет в матче после паса звездного португальца Криштиану Роналду.

Лига Европы. 6-й тур

Группа Е. 3 ноября

«Реал» Сосьедад – «Манчестер Юнайтед» – 0:1

Гол: Гаранчо, 17

Смотрите лучшие момента матча:

ГОЛ! 0:1 Гаранчо, 17 мин.

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Ман Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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