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Чемпионат Европы
02 ноября 2022, 19:48 |
1140
0

Стало известно, где Англия примет Украину в отборе на Евро-2024

Поединок состоится в Лондоне на «Уэмбли»

02 ноября 2022, 19:48 |
1140
0
Стало известно, где Англия примет Украину в отборе на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская футбольная ассоциация официально сообщила о том, что домашний поединок отбора на Евро-2024 против Украины пройдет на главной футбольной арене страны – в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Матч состоится во втором туре отбора в воскресенье, 26 марта 2023 года. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

Кроме Украины и Англии, в отборочной группе С также сыграют сборные Италии, Мальты и Северной Македонии.

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Источник Sport.ua
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