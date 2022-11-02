Стало известно, где Англия примет Украину в отборе на Евро-2024

Английская футбольная ассоциация официально сообщила о том, что домашний поединок отбора на Евро-2024 против Украины пройдет на главной футбольной арене страны – в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Матч состоится во втором туре отбора в воскресенье, 26 марта 2023 года. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.

Кроме Украины и Англии, в отборочной группе С также сыграют сборные Италии, Мальты и Северной Македонии.