Стало известно, где Англия примет Украину в отборе на Евро-2024
Поединок состоится в Лондоне на «Уэмбли»
Английская футбольная ассоциация официально сообщила о том, что домашний поединок отбора на Евро-2024 против Украины пройдет на главной футбольной арене страны – в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Матч состоится во втором туре отбора в воскресенье, 26 марта 2023 года. Начало поединка – в 19:00 по Киеву.
Кроме Украины и Англии, в отборочной группе С также сыграют сборные Италии, Мальты и Северной Македонии.
The #ThreeLions will face Ukraine at @wembleystadium in our first home #EURO2024 qualifying fixture in March 👊— England (@England) November 2, 2022
Tickets will go on sale to England Supporters Travel Club members tomorrow:
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