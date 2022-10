Бундеслига. Унион Берлин вырвал победу у Боруссии М на 90+7 минуте

30 октября состоялись 3 матча 12-го тура чемпионата Германии.

«Унион Берлин» вырвал победу у «Боруссии» М на 90+7 минуте

«Фрайбург» на выезде выиграл у «Шальке» (2:0), а у «Кельна» – ничья с «Хоффенхаймом» (1:1).

Бундеслига. 12-й тур

Шальке – Фрайбург – 0:2

Голы: Грифо, 45, 61 (пен)

Кельн – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Кайнц, 13 – Бруун Ларсен, 35

Унион Берлин – Боруссия М – 2:1

Голы: Беренс, 79, Дуки, 90 – Эльведи, 33

Unioner, that was spectacular. There's tears of joy, there's lumps in throats, there's animals in the forest who are wondering what took the apocalypse so long to come. We are shaking here. There' not enough love, there's so much Eisern. I'm in pieces. pic.twitter.com/nsQO498UQq