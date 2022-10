Экс-первую ракетку мира отстранили от тенниса за положительный допинг-тест

Звездная румынская теннисистка Симона Халеп сдала положительный допинг-тест. Во время US Open-2022 в ее организме был выявлен запрещенный препарат роксадустат, который используется для лечения анемии.

Халеп была временно отстранена от тенниса на период расследования по делу. Она запросила вскрытие пробы «Б». Ранее Халеп приняла решение досрочно завершить сезон из-за операции на носе, она не играла со времен US Open в августе.

31-летняя Халеп является экс-первой ракеткой мира и 2-кратной победительницей турниров Большого шлема. Она выиграла Ролан Гаррос-2018 и Уимблдон-2019. Теннисистка уже заявила, что не согласна с обвинениями и будет бороться на юридическом поле.

