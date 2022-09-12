ФОТО. Не могла дышать. Экс-первая ракетка мира перенесла операцию на носу

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп сообщила, что ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Румынка заявила, что летом страдала из-за проблем с дыханием, которые усугублялись ночью, из-за чего было принято решение провести операцию на носе.

Сообщается, что восстановление займет несколько недель, только после этого Симона приступит к физическим нагрузкам.

На US Open Халеп в первом круге проиграла украинке Дарье Снигур.

Ранее сообщалось, что Халеп разводится с мужем-миллионером.