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  4. ФОТО. Не могла дышать. Экс-первая ракетка мира перенесла операцию на носу
WTA
12 сентября 2022, 14:20 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:21
587
0

ФОТО. Не могла дышать. Экс-первая ракетка мира перенесла операцию на носу

Симона Халеп пропустит некоторое время

12 сентября 2022, 14:20 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:21
587
0
ФОТО. Не могла дышать. Экс-первая ракетка мира перенесла операцию на носу
WTA. Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп сообщила, что ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Румынка заявила, что летом страдала из-за проблем с дыханием, которые усугублялись ночью, из-за чего было принято решение провести операцию на носе.

Сообщается, что восстановление займет несколько недель, только после этого Симона приступит к физическим нагрузкам.

На US Open Халеп в первом круге проиграла украинке Дарье Снигур.

Ранее сообщалось, что Халеп разводится с мужем-миллионером.

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Симона Халеп операция
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