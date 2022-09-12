WTA12 сентября 2022, 14:20 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:21
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ФОТО. Не могла дышать. Экс-первая ракетка мира перенесла операцию на носу
Симона Халеп пропустит некоторое время
12 сентября 2022, 14:20 | Обновлено 12 сентября 2022, 14:21
587
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Экс-первая ракетка мира Симона Халеп сообщила, что ей пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.
Румынка заявила, что летом страдала из-за проблем с дыханием, которые усугублялись ночью, из-за чего было принято решение провести операцию на носе.
Сообщается, что восстановление займет несколько недель, только после этого Симона приступит к физическим нагрузкам.
На US Open Халеп в первом круге проиграла украинке Дарье Снигур.
Ранее сообщалось, что Халеп разводится с мужем-миллионером.
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