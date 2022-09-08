Симона Халеп разводится с мужем-миллионером. Причина в карьере спортсменки?
Экс-первая ракетка уже завтра подпишет все бумаги о разводе
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп разводится со своим мужем Тони Юруцем – македонский миллионером.
Симона и Тони сыграли гражданскую свадьбу 15 сентября 2021 года, а в ноябре этого года должны были обвенчаться, но увы уже завтра пара оформит документы на развод. Супруги изначально договорились, что в случае развода не будут делить имущество – каждый уйдёт с тем, с чем пришёл.
Причина расставания – постоянные разъезды Халеп. Супруги отдалились друг от друга и не смогли справиться со всеми проблемами.
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