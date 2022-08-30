US Open30 августа 2022, 01:59 | Обновлено 30 августа 2022, 02:00
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ВИДЕО. Громкая победа. Как Снигур одну из лучших теннисисток мира обыграла
Симона Халеп была повержена в первом круге US Open
30 августа 2022, 01:59 | Обновлено 30 августа 2022, 02:00
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Украинская теннисистка Дарья Снигур добыла сенсационную победу на кортах Открытого чемпионата США.
В первом круге основы украинка, которая стартовала еще в квалификации, обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии (6:2, 0:6, 6:4).
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