ВИДЕО. Громкая победа. Как Снигур одну из лучших теннисисток мира обыграла

Украинская теннисистка Дарья Снигур добыла сенсационную победу на кортах Открытого чемпионата США.

В первом круге основы украинка, которая стартовала еще в квалификации, обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии (6:2, 0:6, 6:4).