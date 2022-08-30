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  4. ВИДЕО. Громкая победа. Как Снигур одну из лучших теннисисток мира обыграла
US Open
30 августа 2022, 01:59 | Обновлено 30 августа 2022, 02:00
40
0

ВИДЕО. Громкая победа. Как Снигур одну из лучших теннисисток мира обыграла

Симона Халеп была повержена в первом круге US Open

30 августа 2022, 01:59 | Обновлено 30 августа 2022, 02:00
40
0
ВИДЕО. Громкая победа. Как Снигур одну из лучших теннисисток мира обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур добыла сенсационную победу на кортах Открытого чемпионата США.

В первом круге основы украинка, которая стартовала еще в квалификации, обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии (6:2, 0:6, 6:4).

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Источник US Open
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