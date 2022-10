Долгополов ответил на очередные пророссийские твиты Илона Маска

Известный украинский экс-теннисист Александр Долгополов ответил на очередные твиты Илона Маска, который сегодня заявил, что попытки Украины вернуть себе Крым приведут к ядерному удару со стороны россии:

«В тот момент, когда вы в первый раз поддаетесь угрозам ядерного удара, мир погружается в хаос.

Предложение позволить маньякам угрожать миру ядерным оружием и закрыть на это глаза – это гарантированный конец цивилизации, только вопрос времени… Итак, Илон, ваше предложение действительно гарантирует отложенный плохой конец».

Ранее Долгополов прокомментировал слова российской теннисистки Анастасии Гасановой.

The moment you fall for 1 nuclear threat is the moment world dives in to chaos. Proposing to let maniacs threaten the world with nukes and get away with it is a guarantee end of civilization, just a matter of time…

So Elon your way out is actually guaranteeing postponed bad end