Долгополов ответил на очередные пророссийские твиты Илона Маска
Украинский экс-теннисист призывает не поддаваться на ядерный шантаж
Известный украинский экс-теннисист Александр Долгополов ответил на очередные твиты Илона Маска, который сегодня заявил, что попытки Украины вернуть себе Крым приведут к ядерному удару со стороны россии:
«В тот момент, когда вы в первый раз поддаетесь угрозам ядерного удара, мир погружается в хаос.
Предложение позволить маньякам угрожать миру ядерным оружием и закрыть на это глаза – это гарантированный конец цивилизации, только вопрос времени… Итак, Илон, ваше предложение действительно гарантирует отложенный плохой конец».
Ранее Долгополов прокомментировал слова российской теннисистки Анастасии Гасановой.
The moment you fall for 1 nuclear threat is the moment world dives in to chaos. Proposing to let maniacs threaten the world with nukes and get away with it is a guarantee end of civilization, just a matter of time…— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) October 17, 2022
So Elon your way out is actually guaranteeing postponed bad end
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