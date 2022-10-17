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17 октября 2022, 18:54 |
640
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Долгополов ответил на очередные пророссийские твиты Илона Маска

Украинский экс-теннисист призывает не поддаваться на ядерный шантаж

17 октября 2022, 18:54 |
640
0
Долгополов ответил на очередные пророссийские твиты Илона Маска
Instagram. Александр Долгополов

Известный украинский экс-теннисист Александр Долгополов ответил на очередные твиты Илона Маска, который сегодня заявил, что попытки Украины вернуть себе Крым приведут к ядерному удару со стороны россии:

«В тот момент, когда вы в первый раз поддаетесь угрозам ядерного удара, мир погружается в хаос.

Предложение позволить маньякам угрожать миру ядерным оружием и закрыть на это глаза – это гарантированный конец цивилизации, только вопрос времени… Итак, Илон, ваше предложение действительно гарантирует отложенный плохой конец».

Ранее Долгополов прокомментировал слова российской теннисистки Анастасии Гасановой.

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