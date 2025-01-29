Не сейчас. В Полесье рассказали, когда начнут строить новый стадион

Клуб УПЛ «Полесье» подтвердил планы постройки нового стадиона, однако полноценное начало строительства начнется только после завершения войны с россией.

«Мы подтверждаем, что все подготовительные работы по проектированию стадиона выполнены. Все этапы проекта тщательно рассмотрены и утверждены соответствующими органами. Подготовительная работа успешно завершена. Стадион будет отвечать современным требованиям».

«Мы планируем, что он станет не только местом для проведения футбольных матчей, но и культурным центром нашего города».

«Также сообщаем, что строительство стадиона начнется после завершения войны. Мы надеемся на восстановление мира в нашей стране и уверены, что новый стадион станет важной частью спортивной жизни нашего региона».