ВИДЕО. Илья Забарный показал свой высокий уровень в Counter-Strike
Защитник «Борнмута» продемонстрировал скилл в матче на Faceit
Футболист сборной Украины и игрок «Борнмута» Илья Забарный поделился своим ярким моментом из CS2 на платформе Faceit. Видео украинец опубликовал в истории Instagram.
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На видео видно, что Забарный имеет 2 554 очка ELO, что свидетельствует о высоком уровне игры и значительном опыте в шутере от Valve. В своем моменте он сделал три точных хедшота из пистолета Desert Eagle, вероятно, в эко-раунде.
ВИДЕО. Илья Забарный показал свой высокий уровень в CS2
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