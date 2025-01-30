ВИДЕО. Илья Забарный показал свой высокий уровень в Counter-Strike

Футболист сборной Украины и игрок «Борнмута» Илья Забарный поделился своим ярким моментом из CS2 на платформе Faceit. Видео украинец опубликовал в истории Instagram.

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На видео видно, что Забарный имеет 2 554 очка ELO, что свидетельствует о высоком уровне игры и значительном опыте в шутере от Valve. В своем моменте он сделал три точных хедшота из пистолета Desert Eagle, вероятно, в эко-раунде.

ВИДЕО. Илья Забарный показал свой высокий уровень в CS2