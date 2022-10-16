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16 октября 2022, 09:51 |
783
0

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили»

Украинский теннисист высказался на счет заявления российской теннисистки Анастасии Гасановой

16 октября 2022, 09:51 |
783
0
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили»
Instagram. Александр Долгополов

Экс-13 ракетка мира Александр Долгополов в своем Instagram прокомментировал заявление российской теннисистки Анастасии Гасановой по поводу войны в Украине:

«Мы ждали 8 месяцев, чтобы россияне заговорили, и этот день настал. Только один нюанс: они высказались в поддержку войны. Люди, которые говорят, что эти бедные россияне напуганы, правы. Они б оятся потерять работу и деньги. Если бы они знали, что этого не произойдет, 70% открыто поддержали бы войну. Когда ATP, WTA и другие теннисные структуры говорят, что ни один русский игрок не поддерживает геноцид, это большая ложь.

Приятного чтения с грустной Гасановой, которую вроде бы не волновали массовые убийства в Буче, Мариуполе, Изюме, но очень задело, что украинцы радуются, что Керченский мост, который 24/7 снабжает Россию танками и оружием, убивая украинцев, разрушен. Как это убого».

Отметим, что ранее Долгополов высказался по поводу бездеятельности теннисных организаций, которые продолжают допускать игроков из рф и беларуси к турнирам.

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Источник Sport.ua
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