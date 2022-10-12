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12 октября 2022, 14:01 | Обновлено 12 октября 2022, 14:03
933
0

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Теннис радостно встречал поклонников геноцида»

Украинец возмущен бездействием теннисных властей

12 октября 2022, 14:01 | Обновлено 12 октября 2022, 14:03
933
0
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Теннис радостно встречал поклонников геноцида»
Instagram. Александр Долгополов

В последнее время в соцсетях активно обсуждают 20-летнюю российскую теннисистку Авелину Сайфетдинову, которая лайкала посты в поддержку российской агрессии против Украины, а в сентября приняла участие в турнире ITF в США.

Свое мнение по поводу этой ситуации высказал украинский теннисист Александр Долгополов:

«Теннис запомнится как вид спорта, который радостно встречал сторонников геноцида».

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