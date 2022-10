Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Теннис радостно встречал поклонников геноцида»

В последнее время в соцсетях активно обсуждают 20-летнюю российскую теннисистку Авелину Сайфетдинову, которая лайкала посты в поддержку российской агрессии против Украины, а в сентября приняла участие в турнире ITF в США.

Свое мнение по поводу этой ситуации высказал украинский теннисист Александр Долгополов:

«Теннис запомнится как вид спорта, который радостно встречал сторонников геноцида».

Tennis will be remembered as the sport that happily welcomed supporters of genocide @WTA https://t.co/QbIAKz6r3E