Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Теннис радостно встречал поклонников геноцида»
Украинец возмущен бездействием теннисных властей
В последнее время в соцсетях активно обсуждают 20-летнюю российскую теннисистку Авелину Сайфетдинову, которая лайкала посты в поддержку российской агрессии против Украины, а в сентября приняла участие в турнире ITF в США.
Свое мнение по поводу этой ситуации высказал украинский теннисист Александр Долгополов:
«Теннис запомнится как вид спорта, который радостно встречал сторонников геноцида».
Tennis will be remembered as the sport that happily welcomed supporters of genocide @WTA https://t.co/QbIAKz6r3E— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) October 12, 2022
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