Лига чемпионов30 января 2025, 16:56 |
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Ризнык в топе. Список лучших вратарей основного этапа Лиги чемпионов
Ризнык сделал 37 сейвов
30 января 2025, 16:56 |
568
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По итогам основного этапа Лиги чемпионов вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык вошел в тройку стражей ворот с самым большим количеством сейвов.
Украинский кипер сделал 37 сейвов, уступив только двум вратарям. При этом Ризнык пропустил меньше голов и дважды в восьми встречах сыграл на ноль.
Долгое время лучшим был игрок Милана Марк Меньян, но итальянская команда вчера неожиданно проиграла Динамо Загреб, что ухудшило показатели вратаря.
Шахтер не вышел в плей-офф турнира.
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Комментарии 1
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Загалом, добре відпрацював в нинішній ЛЧ, і не його вина, що Шахтар не пройшов далі. Можливо, на нього хтось звернув увагу з Європи.
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