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  4. Ризнык в топе. Список лучших вратарей основного этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 января 2025, 16:56 |
568
1

Ризнык в топе. Список лучших вратарей основного этапа Лиги чемпионов

Ризнык сделал 37 сейвов

30 января 2025, 16:56 |
568
1
Ризнык в топе. Список лучших вратарей основного этапа Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

По итогам основного этапа Лиги чемпионов вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык вошел в тройку стражей ворот с самым большим количеством сейвов.

Украинский кипер сделал 37 сейвов, уступив только двум вратарям. При этом Ризнык пропустил меньше голов и дважды в восьми встречах сыграл на ноль.

Долгое время лучшим был игрок Милана Марк Меньян, но итальянская команда вчера неожиданно проиграла Динамо Загреб, что ухудшило показатели вратаря.

Шахтер не вышел в плей-офф турнира.

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Комментарии 1
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LexХХХ
Загалом, добре відпрацював в нинішній ЛЧ, і не його вина, що Шахтар не пройшов далі. Можливо, на нього хтось звернув увагу з Європи.
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