Ризнык в топе. Список лучших вратарей основного этапа Лиги чемпионов

По итогам основного этапа Лиги чемпионов вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык вошел в тройку стражей ворот с самым большим количеством сейвов.

Украинский кипер сделал 37 сейвов, уступив только двум вратарям. При этом Ризнык пропустил меньше голов и дважды в восьми встречах сыграл на ноль.

Долгое время лучшим был игрок Милана Марк Меньян, но итальянская команда вчера неожиданно проиграла Динамо Загреб, что ухудшило показатели вратаря.

Шахтер не вышел в плей-офф турнира.