ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб выкупил у ПСЖ хавбека за 80 млн евро

Немецкий РБ Лейпциг объявил о выкупе контракта атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса, который выступал за Быков на правах аренды.

Игрок подписал контракт до лета 2027 года, а трансфер оценивается в 81 миллион евро вместе с бонусами.

21-летний футболист сборной Нидерландов провел за ПСЖ лишь 7 матчей, а последние сезоны выступалза Лейпциг на правах аренды и был лидером команды.

В текущем сезоне Симонс успел забить 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах.

RB Leipzig sign Xavi 🤝



The 21-year-old attacker, who has already played 60 competitive games on loan for the club, has now joined #RBL permanently from @PSG_English! ✍️