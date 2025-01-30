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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб выкупил у ПСЖ хавбека за 80 млн евро
Германия
30 января 2025, 16:36 | Обновлено 30 января 2025, 16:47
831
0

ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб выкупил у ПСЖ хавбека за 80 млн евро

Симонс стал полноценным игроком Лейпцига

30 января 2025, 16:36 | Обновлено 30 января 2025, 16:47
831
0
ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб выкупил у ПСЖ хавбека за 80 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Немецкий РБ Лейпциг объявил о выкупе контракта атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса, который выступал за Быков на правах аренды.

Игрок подписал контракт до лета 2027 года, а трансфер оценивается в 81 миллион евро вместе с бонусами.

21-летний футболист сборной Нидерландов провел за ПСЖ лишь 7 матчей, а последние сезоны выступалза Лейпциг на правах аренды и был лидером команды.

В текущем сезоне Симонс успел забить 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах.

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Хави Симонс РБ Лейпциг ПСЖ трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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