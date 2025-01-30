ОФИЦИАЛЬНО. Немецкий клуб выкупил у ПСЖ хавбека за 80 млн евро
Симонс стал полноценным игроком Лейпцига
Немецкий РБ Лейпциг объявил о выкупе контракта атакующего полузащитника ПСЖ Хави Симонса, который выступал за Быков на правах аренды.
Игрок подписал контракт до лета 2027 года, а трансфер оценивается в 81 миллион евро вместе с бонусами.
21-летний футболист сборной Нидерландов провел за ПСЖ лишь 7 матчей, а последние сезоны выступалза Лейпциг на правах аренды и был лидером команды.
В текущем сезоне Симонс успел забить 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах.
RB Leipzig sign Xavi 🤝— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 30, 2025
The 21-year-old attacker, who has already played 60 competitive games on loan for the club, has now joined #RBL permanently from @PSG_English! ✍️
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