Сорвали куш. Стало известно, сколько заработали денег лидеры Лиги чемпионов

Twitter-паблик Football Meets Data опубликовал финальную таблицу с заработками клубов в Лиге чемпионов по итогам группового этапа.

Лидером рейтинга является «Ливерпуль». «Красные» уже заработали почти 100 млн евро. Второе место занимает миланский «Интер» с показателем 90,6 млн евро. Третий - лондонский «Арсенал» (89,5 млн евро).

«Реал Мадрид» и „Манчестер Сити“ заработали чуть меньше лидеров - 78,33 млн евро и 75,87 млн евро соответственно.

Донецкий «Шахтер» в этом розыгрыше Лиги чемпионов заработал 41.3 млн евро.

Ранее «Шахтер» объявил об уходе Степаненко.