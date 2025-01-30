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Лига чемпионов
30 января 2025, 16:50 |
1210
2

Сорвали куш. Стало известно, сколько заработали денег лидеры Лиги чемпионов

Ливерпуль заработал почти 100 млн евро

30 января 2025, 16:50 |
1210
2
Сорвали куш. Стало известно, сколько заработали денег лидеры Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Twitter-паблик Football Meets Data опубликовал финальную таблицу с заработками клубов в Лиге чемпионов по итогам группового этапа.

Лидером рейтинга является «Ливерпуль». «Красные» уже заработали почти 100 млн евро. Второе место занимает миланский «Интер» с показателем 90,6 млн евро. Третий - лондонский «Арсенал» (89,5 млн евро).

«Реал Мадрид» и „Манчестер Сити“ заработали чуть меньше лидеров - 78,33 млн евро и 75,87 млн евро соответственно.

Донецкий «Шахтер» в этом розыгрыше Лиги чемпионов заработал 41.3 млн евро.

Ранее «Шахтер» объявил об уходе Степаненко.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Lulinnha
Для словацкого Слована почти 22 миллиона. Эти деньги невероятная сумма. Наверное 3 годовых бюджета.   
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+1
OKs100
Это копейки в мире футбола, где один игрок может стоить полмиллиарда с зарплатой в треть миллиарда в год.
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-2
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