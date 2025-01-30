ЯЩЕНКО: «Целостной игры у Шахтера не получилось, каждый играет свою партию»

Бывший игрок Шахтера Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего поединка в групповом раунде Лиги чемпионов по футболу, в котором немецкая Боруссия взяла верх над Шахтером - 3:1:

– От «горняков» ждал большего. Казалось, уверенная победа на прошлой неделе над французским Брестом давала основания надеяться, что подопечные Марино Пушича на ходу и смогут бросить вызов Боруссии. Однако в Дортмунде я не увидел с помощью чего дончане могут испортить настроение хозяевам. Их действия были разобщенными, каждый выполнял свою «партию», снова не хватало последнего паса, хотя на подходах к штрафной площадке гости иногда комбинировали неплохо. Но главное, что Боруссия преобладала в скорости принятия решений на футбольном поле, в разнообразии. А у Шахтера в который раз непонятно во что играли в центре защиты Бондарь и Матвиенко, игра которых явно не соответствует уровню Лиги чемпионов.

Конечно, при желании непопадание Шахтера в следующий раунд можно оправдать тем, что приходилось постоянно играть в гостях, но факты - упрямая вещь. Нынешнему Шахтеру не хватало стабильности даже в одном матче, за исключением, противостояния с Брестом. Назвать выступление «горняков» провальным в текущей Лиге чемпионов было бы преувеличением, как по мне, больше подходит – неудачным.

Ранее мы сообщали, что полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко, который уже покинул расположение «горняков», вспомнил самый памятный матч за свою карьеру в донецком клубе.