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Лига чемпионов
30 января 2025, 16:24 | Обновлено 30 января 2025, 16:26
497
0

Футбольный взрыв! ЛЧ подарила самый результативный день с 1970 года

В Лиге чемпионов забито 64 мяча в один день

30 января 2025, 16:24 | Обновлено 30 января 2025, 16:26
497
0
Футбольный взрыв! ЛЧ подарила самый результативный день с 1970 года
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января стал вторым самым результативным днем в истории Лиги чемпионов.

Одновременно было проведено 18 матчей, в которых было забито 64 гола:

  • Лилль – Фейенорд (7)
  • Астон Вилла – Селтик (6)
  • РБ Зальцбург – Атлетико (5)
  • ПСВ – Ливерпуль (5)
  • Штутгарт – ПСЖ (5)
  • Бавария – Слован Братислава (4)
  • Барселона – Аталанта (4)
  • Боруссия Дортмунд – Шахтер (4)
  • Манчестер Сити – Брюгге (4)
  • Интер – Монако (3)
  • Брест – Реал Мадрид (3)
  • Динамо Загреб – Милан (3)
  • Жирона – Арсенал (3)
  • Спортинг – Болонья (2)
  • Байер – Спарта Прага (2)
  • Ювентус – Бенфика (2)
  • Штурм – РБ Лейпциг (1)
  • Янг Бойз – Црвена Звезда (1)

Более результативным днем в истории был 16 сентября 1970 года, за который было забито 66 мячей.

По итогам основного раунда ЛЧ в 1/8 финала вышли следующие команды:

  1. Ливерпуль
  2. Барселона
  3. Арсенал
  4. Интер
  5. Атлетико
  6. Байер
  7. Лилль
  8. Астон Вилла
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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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