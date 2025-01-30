Футбольный взрыв! ЛЧ подарила самый результативный день с 1970 года
В Лиге чемпионов забито 64 мяча в один день
29 января стал вторым самым результативным днем в истории Лиги чемпионов.
Одновременно было проведено 18 матчей, в которых было забито 64 гола:
- Лилль – Фейенорд (7)
- Астон Вилла – Селтик (6)
- РБ Зальцбург – Атлетико (5)
- ПСВ – Ливерпуль (5)
- Штутгарт – ПСЖ (5)
- Бавария – Слован Братислава (4)
- Барселона – Аталанта (4)
- Боруссия Дортмунд – Шахтер (4)
- Манчестер Сити – Брюгге (4)
- Интер – Монако (3)
- Брест – Реал Мадрид (3)
- Динамо Загреб – Милан (3)
- Жирона – Арсенал (3)
- Спортинг – Болонья (2)
- Байер – Спарта Прага (2)
- Ювентус – Бенфика (2)
- Штурм – РБ Лейпциг (1)
- Янг Бойз – Црвена Звезда (1)
Более результативным днем в истории был 16 сентября 1970 года, за который было забито 66 мячей.
По итогам основного раунда ЛЧ в 1/8 финала вышли следующие команды:
- Ливерпуль
- Барселона
- Арсенал
- Интер
- Атлетико
- Байер
- Лилль
- Астон Вилла
64 - There were 64 goals scored in the UEFA Champions League tonight, with only one day of European Cup action ever seeing more goals scored (66 on 16 September 1970). Nintendo. pic.twitter.com/7UvUC9F5TB— OptaJoe (@OptaJoe) January 29, 2025
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