Футбольный взрыв! ЛЧ подарила самый результативный день с 1970 года

29 января стал вторым самым результативным днем в истории Лиги чемпионов.

Одновременно было проведено 18 матчей, в которых было забито 64 гола:

Более результативным днем в истории был 16 сентября 1970 года, за который было забито 66 мячей.

По итогам основного раунда ЛЧ в 1/8 финала вышли следующие команды:

