Футбольный взрыв! ЛЧ подарила самый результативный день с 1970 года

29 января стал вторым самым результативным днем в истории Лиги чемпионов.

Одновременно было проведено 18 матчей, в которых было забито 64 гола:

Лилль – Фейенорд (7)

Астон Вилла – Селтик (6)

РБ Зальцбург – Атлетико (5)

ПСВ – Ливерпуль (5)

Штутгарт – ПСЖ (5)

Бавария – Слован Братислава (4)

Барселона – Аталанта (4)

Боруссия Дортмунд – Шахтер (4)

Манчестер Сити – Брюгге (4)

Интер – Монако (3)

Брест – Реал Мадрид (3)

Динамо Загреб – Милан (3)

Жирона – Арсенал (3)

Спортинг – Болонья (2)

Байер – Спарта Прага (2)

Ювентус – Бенфика (2)

Штурм – РБ Лейпциг (1)

Янг Бойз – Црвена Звезда (1)

Более результативным днем в истории был 16 сентября 1970 года, за который было забито 66 мячей.

По итогам основного раунда ЛЧ в 1/8 финала вышли следующие команды:

Ливерпуль Барселона Арсенал Интер Атлетико Байер Лилль Астон Вилла