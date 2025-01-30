«Все было против нас». Тренер Милана нашел причину поражения против Динамо

Главный тренер команды «Милан» Сержиу Консейсау нашел главные причины, которые помешали его подопечным достичь положительного результата в восьмом туре Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (1:2).

«В этом матче все было против нас. В первом тайме нам не хватало большей агрессии, этого не было. Удаление все усложнило. Когда мы забили, то пытались выиграть эту игру, но снова произошла индивидуальная ошибка. Мы должны быть готовы к соперникам наивысшего уровня в таком турнире.

Мы были очень заряжены. Команда очень подробно подготовилась к этому поединку. В составе команды сегодня было 17 игроков, Томори пришлось играть справа в защите, а в запасе была преимущественно молодежь. Я не собираюсь ничего говорить о судействе или газоне стадиона, я не такой. Нет сомнений в том, что игроки верят в то, что мы делаем вместе. Они огорчены и разочарованы этим результатом», – прокомментировал Консейсау.

По результатам группового этапа «Милан» занял 13-ю строчку, имея в активе 15 зачетных балла. Далее участника чемпионата Италии будет ждать 1/16 финала турнира.