Колос проявляет интерес к опорному полузащитнику клуба Университатя
Владимир Скречу может перейти в клуб из Ковалевки
Полузащитник клуба «Университатя» и сборной Румынии Владимир Скречу может перейти в «Колос». Стороны ведут сложные переговоры, сообщает телеграмм-канал Бей-Беги. Сам игрок хочет покинуть свой нынешний клуб.
Владимир Скречу в 2018-2020 годах выступал в Бельгии. Играл за «Генк» и «Ломмел». Скречу стал чемпионом и обладателем Суперкубка Бельгии. Также в активе футболиста два Кубка Румынии.
В текущем сезоне Владимир Скречу провел 15 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 2 миллиона евро. За сборную Румынии Скречу сыграл четыре поединка.
Ранее сообщалось, что «Колос» сыграл вничью с боснийским клубом.
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