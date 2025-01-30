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  4. Колос проявляет интерес к опорному полузащитнику клуба Университатя
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 16:18 |
154
0

Колос проявляет интерес к опорному полузащитнику клуба Университатя

Владимир Скречу может перейти в клуб из Ковалевки

30 января 2025, 16:18 |
154
0
Колос проявляет интерес к опорному полузащитнику клуба Университатя
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Скречу

Полузащитник клуба «Университатя» и сборной Румынии Владимир Скречу может перейти в «Колос». Стороны ведут сложные переговоры, сообщает телеграмм-канал Бей-Беги. Сам игрок хочет покинуть свой нынешний клуб.

Владимир Скречу в 2018-2020 годах выступал в Бельгии. Играл за «Генк» и «Ломмел». Скречу стал чемпионом и обладателем Суперкубка Бельгии. Также в активе футболиста два Кубка Румынии.

В текущем сезоне Владимир Скречу провел 15 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 2 миллиона евро. За сборную Румынии Скречу сыграл четыре поединка.

Ранее сообщалось, что «Колос» сыграл вничью с боснийским клубом.

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Колос Ковалевка Университатя Крайова трансферы трансферы УПЛ Генк Ломмел
Сергій Турчак Источник: Telegram
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