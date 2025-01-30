Колос проявляет интерес к опорному полузащитнику клуба Университатя

Полузащитник клуба «Университатя» и сборной Румынии Владимир Скречу может перейти в «Колос». Стороны ведут сложные переговоры, сообщает телеграмм-канал Бей-Беги. Сам игрок хочет покинуть свой нынешний клуб.

Владимир Скречу в 2018-2020 годах выступал в Бельгии. Играл за «Генк» и «Ломмел». Скречу стал чемпионом и обладателем Суперкубка Бельгии. Также в активе футболиста два Кубка Румынии.

В текущем сезоне Владимир Скречу провел 15 матчей. Результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего футболиста в 2 миллиона евро. За сборную Румынии Скречу сыграл четыре поединка.



Ранее сообщалось, что «Колос» сыграл вничью с боснийским клубом.