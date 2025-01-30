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  4. Виктор ХЛУС: «С отъездом Бущана позиция вратаря может стать проблемой»
Лига Европы
30 января 2025, 16:29 | Обновлено 30 января 2025, 16:31
674
2

Виктор ХЛУС: «С отъездом Бущана позиция вратаря может стать проблемой»

Когда приходится работать «на дядю»

30 января 2025, 16:29 | Обновлено 30 января 2025, 16:31
674
2
Виктор ХЛУС: «С отъездом Бущана позиция вратаря может стать проблемой»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Сегодня вечером киевское Динамо сыграет заключительный матч основного этапа Лиги Европы, котором встретится на условно домашней арене в немецком Гамбурге с латвийским РФШ. Размышлениями о делах столичного гранда, как и ожиданиями от игры с латвийцами с Sport.ua поделился экс-нападающий Динамо Виктор Хлус.

– Могу сказать одно: с РФШ мы находимся в разных весовых категориях. Динамо и латвийский клуб абсолютно отличаются - как по своей истории, так и достижениями. Поэтому если РФШ находится выше динамовцев в текущей таблице Лиги Европы, то наша команда ни о чем другом, кроме победы, и думать не должна. Это само собой разумеется. Ведь если мы будем оглядываться на чемпионаты, в которых выступают команды вроде латвийской, то грош нам цена.

– На данный момент в основном этапе второго по уровню евротурнира Динамо добыло лишь одно очко. Что можете сказать о его выступлениях в этом розыгрыше?

– Мое мнение таково. Любая команда, которая ставит перед собой амбициозные задачи, должна иметь качественных исполнителей. И что мы видим: как только тот или иной умелый футболист заиграл в Динамо и еще не успел провести в нем сезон, как его продают. Я так понимаю: если мы занимаемся подготовкой игроков, то тогда это нормально. А если говорить о каких-то амбициозных целях, то ни о каких продажах речь не должна идти. Наоборот - нужно было бы еще больше доукомплектовываться, чтобы к тем качественным игрокам, которые есть в наличии, добавлять новых качественных. Вот тогда и вырисовывалась бы боеспособная команда, которая была бы конкурентоспособной на евроарене. А так получается, что приходится работать «на дядю».

– Недавно Динамо продало в Саудовскую Аравию основного голкипера Георгия Бущана. Кто из динамовских вратарей, по вашему мнению, мог бы его достойно заменить?

– Я считаю Бущана очень качественным вратарем, и он проявлял себя с лучшей стороны на протяжении многих лет в Динамо. Бущан - один из тех стражей ворот, благодаря которому на этой позиции в Динамо никаких проблем не было. Более того, вопрос о вратарском амплуа в киевском клубе даже не поднимался. А вот сейчас мы открываем ящик Пандоры и теперь эта позиция может стать проблемной. Почему? Объясню. Может младший по возрасту Нещерет является хорошим футболистом и, возможно, когда-то вырастет в хорошего голкипера. Но для этого нужно время. Чтобы стать действительно классным вратарем, он должен пропустить кучу мячей. Поэтому я опасаюсь, чтобы Нещерет не начал этим заниматься уже сейчас.

– Как, по вашему мнению, будет складываться сегодняшний матч Динамо – РФШ?

– Сценарий здесь может быть только один. Динамовцам нужно выходить на поле и не бояться этой команды. Надо чувствовать себя уверенно и создать очень много качественных моментов. Ведь когда играли предыдущий матч с турецким «Галатасараем», их нашей командой было создано очень мало. Создали один момент, а забили три - да, такое случается в футболе. А для того, чтобы качественно и надежно выступать как в национальном чемпионате, так и на европейской арене, нужно создавать, создавать и создавать. Чтобы шансов забить больше голов было вдоволь.

Ранее мы сообщали, что голкипер киевлян Георгий Бущан признался, как президент киевского «Динамо» отреагировал на его уход в Саудовскую Аравию.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Prokop_Andriy
Нещерет давно заслужив на свій шанс, ось і побачимо чи дотягне до рівня Бущана
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+1
Перець
Валідольна, але є надія 
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0
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