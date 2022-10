Ига Свентек обыграла россиянку и вышла в финал на турнире в Чехии

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 1) в 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Остраве (Чехия) обыграла Екатерину Александрову (россия, WTA 21) в трех сетах за 2 часа и 40 минут.

WTA 500 Острава. Хард в помещении. 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Екатерина Александрова (россия) – 7:6 (7:5), 2:6, 6:4

Эта победа стала для Иги 10-й подряд. До этого турнира она выиграла трофей на US Open.

В финале турнира Свентек сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, WTA 23).

