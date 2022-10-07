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ATP
07 октября 2022, 20:50 | Обновлено 07 октября 2022, 21:00
543
0

Джоковича не остановить. Стали известны полуфиналисты в Астане

К сожалению, не обошлись без представителей рф

07 октября 2022, 20:50 | Обновлено 07 октября 2022, 21:00
543
0
Джоковича не остановить. Стали известны полуфиналисты в Астане
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сегодня, 7 октября, состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан).

Все теннисисты, которые прошли в полуфинал – сеяные.

Результаты четвертьфиналов:

  • Адриан Маннарино – Андрей Рублев [5] – 1:6, 2:6
  • Стефанос Циципас [3] – Хуберт Хуркач [7] – 7:6 (10:8), 6:3
  • Карен Хачанов – Новак Джокович [4] – 4:6, 3:6
  • Роберто Баутиста-Агут – Даниил Медведев [2] – 1:6, 1:6

Полуфинальные матчи:

  • Андрей Рублев [5] – Стефанос Циципас [3]
  • Новак Джокович [4] – Даниил Медведев [2]

Отметим, что Новак Джокович выиграл 7-й матч. К слову, Ноле обыгрывал всех своих соперников в двух сетах, поэтому счет по партиям очень убедительный – 14:0. Ранее серб выиграл трофей в Тель-Авиве.

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ATP Астана Новак Джокович Даниил Медведев Андрей Рублев Адриан Маннарино Стефанос Циципас Хуберт Хуркач Карен Хачанов Роберто Баутиста Агут
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Источник Sport.ua
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