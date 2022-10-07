Джоковича не остановить. Стали известны полуфиналисты в Астане

Сегодня, 7 октября, состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан).

Все теннисисты, которые прошли в полуфинал – сеяные.

Результаты четвертьфиналов:

Адриан Маннарино – Андрей Рублев [5] – 1:6, 2:6

Адриан Маннарино – Андрей Рублев [5] – 1:6, 2:6 Стефанос Циципас [3] – Хуберт Хуркач [7] – 7:6 (10:8), 6:3

Стефанос Циципас [3] – Хуберт Хуркач [7] – 7:6 (10:8), 6:3 Карен Хачанов – Новак Джокович [4] – 4:6, 3:6

Новак Джокович [4] – 4:6, 3:6 Роберто Баутиста-Агут – Даниил Медведев [2] – 1:6, 1:6

Полуфинальные матчи:

Андрей Рублев [5] – Стефанос Циципас [3]

Стефанос Циципас [3] Новак Джокович [4] – Даниил Медведев [2]

Отметим, что Новак Джокович выиграл 7-й матч. К слову, Ноле обыгрывал всех своих соперников в двух сетах, поэтому счет по партиям очень убедительный – 14:0. Ранее серб выиграл трофей в Тель-Авиве.