Джоковича не остановить. Стали известны полуфиналисты в Астане
К сожалению, не обошлись без представителей рф
Сегодня, 7 октября, состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан).
Все теннисисты, которые прошли в полуфинал – сеяные.
Результаты четвертьфиналов:
- Адриан Маннарино – Андрей Рублев [5] – 1:6, 2:6
- Стефанос Циципас [3] – Хуберт Хуркач [7] – 7:6 (10:8), 6:3
- Карен Хачанов – Новак Джокович [4] – 4:6, 3:6
- Роберто Баутиста-Агут – Даниил Медведев [2] – 1:6, 1:6
Полуфинальные матчи:
- Андрей Рублев [5] – Стефанос Циципас [3]
- Новак Джокович [4] – Даниил Медведев [2]
Отметим, что Новак Джокович выиграл 7-й матч. К слову, Ноле обыгрывал всех своих соперников в двух сетах, поэтому счет по партиям очень убедительный – 14:0. Ранее серб выиграл трофей в Тель-Авиве.
Semi-finals locked in Astana 🔒— ATP Tour (@atptour) October 7, 2022
📍 #AstanaOpen
🇷🇸 [4] Djokovic vs. [2] Medvedev
[5] Rublev vs. [3] Tsitsipas 🇬🇷
The final will be ______________ ✍️👇 pic.twitter.com/HmzIdFztSW
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