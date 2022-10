Джоковича не остановить. Стали известны полуфиналисты в Астане

Сегодня, 7 октября, состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии АТР 500 в Астане (Казахстан).

Все теннисисты, которые прошли в полуфинал – сеяные.

Результаты четвертьфиналов:

Полуфинальные матчи:

Отметим, что Новак Джокович выиграл 7-й матч. К слову, Ноле обыгрывал всех своих соперников в двух сетах, поэтому счет по партиям очень убедительный – 14:0. Ранее серб выиграл трофей в Тель-Авиве.

Semi-finals locked in Astana 🔒



📍 #AstanaOpen

🇷🇸 [4] Djokovic vs. [2] Medvedev

[5] Rublev vs. [3] Tsitsipas 🇬🇷



The final will be ______________ ✍️👇 pic.twitter.com/HmzIdFztSW