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  4. Триумф в Тель-Авиве. Джокович выиграл 89-й трофей в карьере
ATP
02 октября 2022, 22:30 | Обновлено 02 октября 2022, 22:48
239
0

Триумф в Тель-Авиве. Джокович выиграл 89-й трофей в карьере

В финальном матче Новак не оставил шансов хорвату Марину Чиличу

02 октября 2022, 22:30 | Обновлено 02 октября 2022, 22:48
239
0
Триумф в Тель-Авиве. Джокович выиграл 89-й трофей в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 7) стал победителем хардового турнира серии ATP 250 в израильском Тель-Авиве.

В финальном матче Новак не оставил шансов хорвату Марину Чиличу (ATP 16). Два сета длились 1 час 35 минут.

Это 3-й трофей Джоковича в сезоне и 89-й титул в карьере!

Больше титулов имеют только 4 игрока: Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103), Иван Лендл (94), Рафаэль Надаль (92).

🏆 ATP 250. Тель-Авив (Израиль). Хард (помещение)

Финал, 2 октября

Новак Джокович (Сербия) [1] – Марин Чилич (Хорватия) [2] – 6:3, 6:4

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Источник Sport.ua
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