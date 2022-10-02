Триумф в Тель-Авиве. Джокович выиграл 89-й трофей в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович (ATP 7) стал победителем хардового турнира серии ATP 250 в израильском Тель-Авиве.

В финальном матче Новак не оставил шансов хорвату Марину Чиличу (ATP 16). Два сета длились 1 час 35 минут.

Это 3-й трофей Джоковича в сезоне и 89-й титул в карьере!

Больше титулов имеют только 4 игрока: Джимми Коннорс (109), Роджер Федерер (103), Иван Лендл (94), Рафаэль Надаль (92).

🏆 ATP 250. Тель-Авив (Израиль). Хард (помещение)

Финал, 2 октября

Новак Джокович (Сербия) [1] – Марин Чилич (Хорватия) [2] – 6:3, 6:4