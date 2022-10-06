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WTA
06 октября 2022, 20:25 | Обновлено 06 октября 2022, 20:33
1951
0

Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут

Надя Подороска публично объявила, что является лесбиянкой

06 октября 2022, 20:25 | Обновлено 06 октября 2022, 20:33
1951
0
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Instagram. Надя Подороска

Аргентинская теннисистка Надя Подороска совершила каминг-аут.

Ее девушка – теннисистка Гильермина Найя (Аргентина).

25-летняя аргентинка отважилась рассказать о своей ориентации в день рождения партнерши. В своем Instagram она выложила общие фотографии со второй половинкой и призналась ей в любви:

«Сегодня я поздравляю тебя на расстоянии, но чувствую, что ты рядом каждый день моей жизни», – написала Подороска в своем Instagram.

На каминг-аут аргентинских теннисисток отреагировала теннисная легенда Билли Джин Кинг. Победительница 39-ти турниров Grand Slam и открытая лесбиянка поздравила Подороску с отважным шагом и добавила, что «оно того будет стоить».

В ответ аргентинская теннисистка выразила уважение Кинг:

«Вы являетесь настоящим образцом для подражания в борьбе за равенство в спорте и за его пределами».

Аргентинка родилась в Росарио и росла в Фишертоне неподалеку. Она одна из трех детей своих родителей, а ее дедушка и бабушка были украинцами.

Ранее первая ракетка россии Дарья Касаткина также публично призналась в своей ориентации.

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Надя Подороска каминг-аут
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Источник Sport.ua
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