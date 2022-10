Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут

Аргентинская теннисистка Надя Подороска совершила каминг-аут.

Ее девушка – теннисистка Гильермина Найя (Аргентина).

25-летняя аргентинка отважилась рассказать о своей ориентации в день рождения партнерши. В своем Instagram она выложила общие фотографии со второй половинкой и призналась ей в любви:

«Сегодня я поздравляю тебя на расстоянии, но чувствую, что ты рядом каждый день моей жизни», – написала Подороска в своем Instagram.

На каминг-аут аргентинских теннисисток отреагировала теннисная легенда Билли Джин Кинг. Победительница 39-ти турниров Grand Slam и открытая лесбиянка поздравила Подороску с отважным шагом и добавила, что «оно того будет стоить».

В ответ аргентинская теннисистка выразила уважение Кинг:

«Вы являетесь настоящим образцом для подражания в борьбе за равенство в спорте и за его пределами».

Аргентинка родилась в Росарио и росла в Фишертоне неподалеку. Она одна из трех детей своих родителей, а ее дедушка и бабушка были украинцами.

Ранее первая ракетка россии Дарья Касаткина также публично призналась в своей ориентации.

Thank you very much, BJK.

I respect you for everything you represent to us. You are a true role model in the fight for equality in sport and beyond sport 🏳️‍🌈 https://t.co/8QE3kKXfWg