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18 июля 2022, 19:50 | Обновлено 18 июля 2022, 20:23
2200
5

Первая ракетка россии совершила каминг-аут

Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентацией

18 июля 2022, 19:50 | Обновлено 18 июля 2022, 20:23
2200
5
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Касаткина

Первая ракетка россии Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, отвечая на вопрос о каминг-ауте футболистки Надежды Карповой:

– Надя, респект. Ты красотка. Я обрадовалась за нее. И не только за нее: за людей, в особенности за девчонок, которым, наверное, это было важно услышать.

– Как считаешь, важно об этом говорить?
– Да. Молодым ребятам, которые сталкиваются реально с такими общественными проблемами и когда им реально нужна поддержка. Я считаю, что это очень важно. Когда кто-то из мира спорта, какие-то влиятельные фигуры – не только из мира спорта, вообще в принципе влиятельные фигуры – об этом говорят, становится легче, конечно.

– А тебе сейчас стремно говорить об этом на камеру? Ты как себя чувствуешь?
– Нет. Ну я чуть-чуть нервничаю, потому что прям так откровенно еще не было от меня на камеру (смеется). Мне, на самом деле, прикольно.

– Сейчас будет явно к тебе нездоровый интерес. Давай обозначим: у тебя вообще сейчас есть девушка?
– Да.

– То, что эта тема в россии запретная, ты считаешь, это нормально или нет?
– Да блин, у нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему.

Вот эта вот фраза «хочешь быть геем», хочешь-не хочешь, знаешь, стал-не стал. #####, ну что это за бред. Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в россии.

– Как ты думаешь, когда в россии можно будет ходить за ручку?
– Никогда. Ну блин, судя по тому, как все идет, никогда. Были у нас не так давно – примерно, когда чемпионат мира был, – какие-то подвижки. Было-было. Перекрыли дорогу, ремонтные работы.

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько (смеется). В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных похер должно быть.

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Serhii P.
Москалі - підараси!
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+10
Обсервер Влад
Ну все, тепер заграву від розривів пуканів в рашці буде видно з космосу
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+10
Kylee Soprano
Путин теперь казнит Касаткину и Карпову?))) Представляю, сколько там таких, как Касаткина, но которые не решаются это сказать...
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+2
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K 12
Уся підерастія там завжди і була,а вони ще щось кричать там. 
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+1
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